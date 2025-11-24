Exfuncionaria despedida protesta con féretro frente a la EBY en Ayolas

Ibáñez, quien tenía tres años de antigüedad al momento de su despido, afirmó que la decisión fue “injusta”, ya que recientemente había accedido al sistema de turno rotativo dentro del área de seguridad. Explicó que el pasado viernes se notificó la desvinculación de 14 trabajadores, siendo ella la primera en recibir el aviso, y que para este lunes se prevén otros 25 despidos.

“En repudio a lo ocurrido conmigo y los compañeros, por el Partido Colorado, se trajo el ataúd que representa el luto que vivimos. Vamos a estar mejor, dice el presidente (Santiago Peña), pero en realidad vamos a estar peor, como señala el cartel. En cualquier momento yo entraré adentro, porque ya me sacaron el trabajo”, expresó la afectada.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Funcionarios de Seguridad de la EBY (Sifuseby), José Aguiar, manifestó su solidaridad con la exfuncionaria. Señaló que la desvinculación es una injusticia, considerando que dentro de la institución “es sabido que existen planilleros que nunca cumplen funciones”.

Agregó que, mientras se habla de austeridad, continúan los nombramientos, recategorizaciones y nuevas contrataciones. “Es una verdadera vergüenza lo que está ocurriendo; se les está quitando el pan que llevan a sus casas”, afirmó.

Aguiar también criticó lo que calificó como una persecución interna entre colorados, asegurando que la situación “ya se fue de control”.

Advirtió que estas prácticas podrían ser el inicio de la derrota del Partido Colorado en las próximas elecciones municipales del 2026 y nacionales del 2028. “Son perseguidores de colorados, y así como estamos, pierde la ANR”, sentenció.

Desde la Entidad Binacional Yacyretá sostienen que las desvinculaciones responden a la delicada situación económica que atraviesa la institución. Aseguraron que la crisis financiera es de público conocimiento y negaron que exista algún plan para crear espacios destinados a nuevas contrataciones dentro de la EBY.