Google Street View: curiosidades y desidia de Asunción capturadas en 360º

Aunque Google Street View permite “visitar” y observar algunos de los principales atractivos de ciudades como Asunción, la herramienta también deja en evidencia algunos de los aspectos más desafortunados de la vida en la capital, como el pobre mantenimiento de las calles y la basura en las veredas.

Usuarios de X (antes Twitter) como Leonardo Gómez Berniga recopilaron imágenes poco halagüeñas que encontraron mientras “recorrían” Asunción en Street View, como una de basura acumulada a un costado de la céntrica calle Juan E. O’Leary o una intersección en muy mal estado de la calle Yuasy’y.

Otros usuarios también cargaron imágenes y videos similares, además de otras en las que las cámaras de Google captaron momentos curiosos como un agente de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción aparentemente conversando con un aparente infractor junto a un vehículo encepado.

Google captura imágenes para Street View por medio de cámaras montadas en vehículos que recorren todo el mundo, o más recientemente por medio de “trekkers”, cámaras similares montadas en vehículos o llevadas a pie como mochilas.

Además, los propios usuarios pueden remitir a Google sus imágenes en 360 grados que pueden ser añadidas a Street View.