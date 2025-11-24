Google Street View ya funciona en Paraguay: recorré el país en imágenes de 360º

Comenzó a funcionar en Paraguay el servicio Street View de Google Maps, una herramienta que permite recorrer desde esa aplicación las calles y avenidas de ciudades de todo el mundo con imágenes de 360 grados de perspectiva capturadas por vehículos dotados de cámaras especiales.

Desde ahora, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, San Bernardino, Caacupé y gran parte del resto de las principales ciudades del país - y las rutas que las conectan - pueden ser exploradas de forma virtual por ese método, simplemente ingresando a Google Maps en una computadora o teléfono celular.

Al seleccionar un punto en mapa de Google Maps – siempre que esté en una zona con cobertura de Street View – el usuario verá en una esquina una imagen del lugar con un ícono de flecha giratoria.

Lea más: ¡Atención! Google Maps comienza a mostrar información de buses en Asunción

Tocando o haciendo clic en esa imagen, el usuario ingresa a Street View y puede comenzar a recorrer la ciudad desde ese punto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Incluso están disponibles imágenes en 360 grados de los interiores de algunos sitios emblemáticos como el Panteón Nacional de los Héroes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Usuarios pueden enviar sus propias imágenes

Google captura imágenes para Street View por medio de cámaras montadas en vehículos que recorren todo el mundo, o más recientemente por medio de “trekkers”, cámaras similares montadas en vehículos o llevadas a pie como mochilas.

Además, los propios usuarios pueden remitir a Google sus imágenes en 360 grados que pueden ser añadidas a Street View.