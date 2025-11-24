Nacionales
24 de noviembre de 2025 - 18:37

Intendencia de Carapeguá: 14 aspirantes buscan liderar un municipio clave de Paraguarí

Local de la Municipalidad de Carapeguá
CARAPEGUÁ. En este distrito del departamento de Paraguarí ya son 14 los precandidatos de distintos partidos que buscan llegar al sillón de la Intendencia municipal. El Partido Colorado, a través del Movimiento Honor Colorado (HC), es el que presenta la mayor cantidad de postulantes, quienes definirán a su representante mediante una encuesta. Por otro lado, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) intenta llegar a un consenso entre sus dos aspirantes para evitar las internas.

Por Emilce Ramírez

La administración municipal de Carapeguá, que maneja un presupuesto anual superior a G. 13.000 millones, se convirtió en un objetivo político clave para los líderes de diferentes movimientos y partidos.

La concejal municipal Alba Montiel Cañete (HC) aspira a la Intendencia en reemplazo de su tío, el actual intendente Luciano Cañete.
Dentro del cartismo, cinco precandidatos buscan la chapa colorada para la Intendencia; tres son mujeres y tres hombres. Ante la falta de consenso, la dirigencia de HC definirá al postulante oficial a través de una encuesta.

También se presentan postulantes por Causa Republicana, Colorado Añeteté y Fuerza Republicana.

Juan Aurelio Bobadilla, precandidato del PLRA.
Mientras tanto, el PLRA mantiene las precandidaturas del ingeniero industrial Juan Aurelio Bobadilla, apoyado por el exsenador Luis Alberto Wagner, y del concejal departamental Miguel Cáceres, respaldado por el diputado Jorge Ávalos Mariño.

El concejal departamental Miguel Cáceres (PLRA) aspira a la intendencia de Carapeguá.
Se postulan la hija y la sobrina del intendente Luciano Cañete

En el sector cartista destacan varias figuras femeninas. Una de ellas es Luz Mariela Cañete (HC), concejal departamental e hija del actual intendente Luciano Cañete. Licenciada en Administración de Empresas, cumple su segundo período consecutivo como miembro de la Junta Departamental y fue la mujer más votada en su reelección en Paraguarí.

Luz Cañete (ANR-HC), precandidata a la Intendencia. Es hija del actual jefe comunal, Luciano Cañete, con cuestionada gestión.
Su candidatura daría continuidad al poder de la familia Cañete en el municipio.

Otra postulante es Alba Montiel Cañete (HC), sobrina del intendente y nuera del exdiputado Miguel Cuevas. Activa promotora del arte y la cultura, lanzó oficialmente su precandidatura.

Aunque existen versiones de posibles negociaciones para que renuncie y busque la reelección como concejal, afirmó que se someterá a la encuesta y acatará el resultado. Respalda su candidatura el diputado Héctor “Bocha” Figueredo.

La vicepresidenta de la Junta Municipal, Rosa Ramos, presenta su precandidatura a la Intendencia de Carapeguá.
También compite la concejal municipal y vicepresidenta de la Junta Municipal, magíster Rosa Victoria Ramos Franco (HC), docente del Nivel Medio y educadora universitaria. Se presenta como la candidata genuina del cartismo y como alternativa al continuismo familiar. Cuenta con el apoyo de la gobernadora Norma Zárate.

El abogado Enzo Benítez se presenta por el cartismo para llegar a la Intendencia.
En el cartismo también se postula como precandidato a la Intendencia el abogado, exsecretario municipal y docente universitario Enzo Benítez, apadrinado por el exdiputado Carlos María Santacruz.

El concejal y docente universitario Silvino Silva también aspira ser intendente de Carapeguá.
Otro candidato que se perfila en el cartismo es el docente universitario y concejal de la Junta Municipal de Carapeguá, Silvino Silva, quien tiene el acompañamiento del ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja.

Además, el docente universitario magíster y funcionario del Ministerio del Trabajo, José Feliciano Acuña Aguilera, cuenta con el apoyo del diputado Héctor “Bocha” Figueredo.

El precandidato por HC, José Feliciano Acuña Aguilera.
Es delegado convencional titular de la ANR y actual vicepresidente tercero de la Seccional Colorada local.

Exviceministro y presidente de seccional aspiran a la Intendencia

El ingeniero agrónomo y licenciado en Administración de Empresas Moisés Espínola, exviceministro de Agricultura y exasesor de Itaipú durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, también se suma a la disputa. Se postula por el Movimiento Causa Republicana, liderado por la senadora Lilian Samaniego. Lo respalda el exdiputado Tomás Ever Rivas.

El exviceministro de Agricultura, Moisés Espínola, presenta su precandidatura para la intendencia de Carapeguá.
Otras candidaturas

Otra figura relevante es el empresario, abogado, docente universitario y presidente de la Seccional de Carapeguá, Heraldo Pereira Britos. Presenta su precandidatura por el movimiento Fuerza Republicana, con el apoyo del exvicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

El presidente de la Seccional Colorada, Heraldo Pereira Britos, busca llegar a la Intendencia.
El docente jubilado Alberto Candia, del Movimiento Colorado Añeteté, fue exvicepresidente segundo de la Seccional Colorada de este distrito y exapoderado distrital. Fue precandidato en la interna colorada para la intendencia en 2021 y es abogado de profesión.

Ocupó varios cargos: director de colegios, supervisor educativo, director departamental de Educación, presidente de un club deportivo y delegado ante la Liga Carapegüeña de Fútbol.

El exsupervisor de Educación, Alberto Candia, se postula como precandidato a la Intendencia.
Además, es presidente de la Asociación Carapegüeña de Educadores y tesorero de la Junta de Saneamiento de Carapeguá. Lo acompaña en esta campaña electoral el exsenador y presidente de la ANR, Herminio Cáceres.

Otros candidatos

La oposición también presenta alternativas. El exsenador, docente y actual concejal municipal Enrique González Quintana se postula como independiente. Asegura que desea ser un intendente para todos y demostrar que una buena gestión permite grandes avances.

El exsenador y actual concejal municipal Enrique González Quintana también se postula a la Intendencia de Carapeguá.
Afirmó que mantiene conversaciones con distintos sectores opositores para construir una alianza contra el Partido Colorado.

De izquierda a derecha, Edgar Venialgo (exdiputado de UNACE) y Gustavo Elizeche se postulan a la Intendencia.
Completan la lista opositora Gustavo Elizeche, del Partido Encuentro Nacional (PEN), y Edgar Venialgo, exdiputado por UNACE.