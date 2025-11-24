Intendencia de Carapeguá: 14 aspirantes buscan liderar un municipio clave de Paraguarí

La administración municipal de Carapeguá, que maneja un presupuesto anual superior a G. 13.000 millones, se convirtió en un objetivo político clave para los líderes de diferentes movimientos y partidos.

Dentro del cartismo, cinco precandidatos buscan la chapa colorada para la Intendencia; tres son mujeres y tres hombres. Ante la falta de consenso, la dirigencia de HC definirá al postulante oficial a través de una encuesta.

También se presentan postulantes por Causa Republicana, Colorado Añeteté y Fuerza Republicana.

Mientras tanto, el PLRA mantiene las precandidaturas del ingeniero industrial Juan Aurelio Bobadilla, apoyado por el exsenador Luis Alberto Wagner, y del concejal departamental Miguel Cáceres, respaldado por el diputado Jorge Ávalos Mariño.

Se postulan la hija y la sobrina del intendente Luciano Cañete

En el sector cartista destacan varias figuras femeninas. Una de ellas es Luz Mariela Cañete (HC), concejal departamental e hija del actual intendente Luciano Cañete. Licenciada en Administración de Empresas, cumple su segundo período consecutivo como miembro de la Junta Departamental y fue la mujer más votada en su reelección en Paraguarí.

Su candidatura daría continuidad al poder de la familia Cañete en el municipio.

Otra postulante es Alba Montiel Cañete (HC), sobrina del intendente y nuera del exdiputado Miguel Cuevas. Activa promotora del arte y la cultura, lanzó oficialmente su precandidatura.

Aunque existen versiones de posibles negociaciones para que renuncie y busque la reelección como concejal, afirmó que se someterá a la encuesta y acatará el resultado. Respalda su candidatura el diputado Héctor “Bocha” Figueredo.

También compite la concejal municipal y vicepresidenta de la Junta Municipal, magíster Rosa Victoria Ramos Franco (HC), docente del Nivel Medio y educadora universitaria. Se presenta como la candidata genuina del cartismo y como alternativa al continuismo familiar. Cuenta con el apoyo de la gobernadora Norma Zárate.

En el cartismo también se postula como precandidato a la Intendencia el abogado, exsecretario municipal y docente universitario Enzo Benítez, apadrinado por el exdiputado Carlos María Santacruz.

Otro candidato que se perfila en el cartismo es el docente universitario y concejal de la Junta Municipal de Carapeguá, Silvino Silva, quien tiene el acompañamiento del ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja.

Además, el docente universitario magíster y funcionario del Ministerio del Trabajo, José Feliciano Acuña Aguilera, cuenta con el apoyo del diputado Héctor “Bocha” Figueredo.

Es delegado convencional titular de la ANR y actual vicepresidente tercero de la Seccional Colorada local.

Exviceministro y presidente de seccional aspiran a la Intendencia

El ingeniero agrónomo y licenciado en Administración de Empresas Moisés Espínola, exviceministro de Agricultura y exasesor de Itaipú durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, también se suma a la disputa. Se postula por el Movimiento Causa Republicana, liderado por la senadora Lilian Samaniego. Lo respalda el exdiputado Tomás Ever Rivas.

Otras candidaturas

Otra figura relevante es el empresario, abogado, docente universitario y presidente de la Seccional de Carapeguá, Heraldo Pereira Britos. Presenta su precandidatura por el movimiento Fuerza Republicana, con el apoyo del exvicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

El docente jubilado Alberto Candia, del Movimiento Colorado Añeteté, fue exvicepresidente segundo de la Seccional Colorada de este distrito y exapoderado distrital. Fue precandidato en la interna colorada para la intendencia en 2021 y es abogado de profesión.

Ocupó varios cargos: director de colegios, supervisor educativo, director departamental de Educación, presidente de un club deportivo y delegado ante la Liga Carapegüeña de Fútbol.

Además, es presidente de la Asociación Carapegüeña de Educadores y tesorero de la Junta de Saneamiento de Carapeguá. Lo acompaña en esta campaña electoral el exsenador y presidente de la ANR, Herminio Cáceres.

Otros candidatos

La oposición también presenta alternativas. El exsenador, docente y actual concejal municipal Enrique González Quintana se postula como independiente. Asegura que desea ser un intendente para todos y demostrar que una buena gestión permite grandes avances.

Afirmó que mantiene conversaciones con distintos sectores opositores para construir una alianza contra el Partido Colorado.

Completan la lista opositora Gustavo Elizeche, del Partido Encuentro Nacional (PEN), y Edgar Venialgo, exdiputado por UNACE.