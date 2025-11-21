Proyectos sustentables y creatividad destacan en la cuarta edición de la Expo Carreras en Carapeguá

La Expo Carreras de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves) fueron expuestos trabajos de las carreras de Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Gestión Pública, Licenciatura en Administración de Empresas y Contaduría Pública, donde los estudiantes mostraron iniciativas productivas.

Las demostraciones en finca incluyeron el aprovechamiento de materias primas para la elaboración de forrajes, la producción de abonos orgánicos y el cultivo de maíz, con el objetivo de mejorar el rendimiento productivo.

Asimismo, demostraron la implementación de sistemas de producción avícola mediante incubadoras artesanales desarrolladas por los propios alumnos.

Durante la presentación y defensa de los proyectos en los distintos stands, un equipo de evaluadores seleccionó a los ganadores por carrera. Los resultados fueron los siguientes:

Contaduría Pública: el cuarto curso se quedó con el primer puesto con el proyecto Tecnología y Contabilidad trabajando juntas por el desarrollo del productor rural .

Gestión Pública: primer puesto para el cuarto curso con el proyecto Gestión Pública: Liderando el cambio desde Carapeguá .

Administración de Empresas: primer puesto para el cuarto curso con el proyecto Consultoría Administrativa – Manual de Procedimientos .

Ingeniería Agroindustrial: primer puesto para el quinto curso con el proyecto Elaboración de bioplástico mediante el uso de cáscaras de piña.

Valoran esfuerzo y dedicación

En la apertura del evento, la decana de la Facultad, magíster Marta Sánchez, destacó el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes y docentes en el desarrollo de cada proyecto.

Asimismo, agregó que “cada trabajo expuesto es el resultado de un proceso enriquecedor donde la creatividad y la colaboración cumplen un papel fundamental.

La decana resaltó que los estudiantes no solo muestran su talento, sino que también demuestran su interés por problemáticas relevantes, promoviendo el pensamiento crítico y la innovación”, expresó.

Por su parte, el rector de la UNVES, Dr. Simón Benítez, valoró el crecimiento de la Facultad de Ciencias en la región. Señaló que la institución está “ofreciendo oportunidades a los jóvenes” y que los stands reflejan el conocimiento generado en las aulas. Felicitó a los estudiantes por su esfuerzo y a los directivos y docentes que impulsan este tipo de iniciativas, esenciales —dijo— “para el desarrollo de la nación”.

El evento culminó con la entrega de reconocimientos a las autoridades que apoyaron la exposición y la premiación a los cursos destacados de las diferentes carreras.