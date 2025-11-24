Nacionales
24 de noviembre de 2025 - 11:30

Motociclista fallece tras violento choque contra camioneta sobre la Ruta PY02 en Caaguazú

La motocicleta en la que viajaba la víctima fatal quedó prácticamente destruida tras el accidente.
CAAGUAZÚ. Un motociclista de 29 años perdió la vida en un choque ocurrido alrededor de las 17:30 del domingo en el km 161,5 de la Ruta PY02, en el sentido Capital–Interior, en la zona conocida como Parque Guayakí de esta localidad. El impacto se produjo cuando la motocicleta colisionó en circunstancias aún no aclaradas contra una camioneta, dejando daños materiales y una víctima fatal.

Por Víctor Daniel Barrera

La víctima fue identificada como Albino Ramírez Benítez, de 29 años, conductor de una motocicleta Star, con chapa 024 OAL. El joven circulaba sin licencia de conducir.

El otro vehículo involucrado fue una camioneta BMW blanca, chapa AAMA 426, al mando de Miguel Paez Aguilar, de 72 años, domiciliado en Ciudad del Este.

El motociclista falleció de manera instantánea debido a la violencia del impacto.

De acuerdo con los datos preliminares, el choque se habría originado por imprudencia del motociclista, quien presuntamente realizó una maniobra indebida antes de impactar contra la camioneta.

Al conductor de la camioneta se le practicó la prueba de alcotest, que arrojó resultado negativo, según el test N.º 1753. El informe policial confirma que no hubo ingesta alcohólica por parte del automovilista.

La camioneta involucrada en el accidente fatal del motociclista.
En el lugar intervinieron agentes de la Subcomisaría 010 de Potrero Guayakí, personal de Criminalística a cargo del oficial primero Óscar Valiente y representantes del Ministerio Público, encabezados por el fiscal Alexis Takahashi, de la Unidad N.º 4 de Caaguazú. A las 18:30, el médico forense Óscar Duré inspeccionó el cuerpo y, por disposición fiscal, lo entregó a los familiares.