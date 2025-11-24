Motociclista fallece tras violento choque contra camioneta sobre la Ruta PY02 en Caaguazú

La víctima fue identificada como Albino Ramírez Benítez, de 29 años, conductor de una motocicleta Star, con chapa 024 OAL. El joven circulaba sin licencia de conducir.
El otro vehículo involucrado fue una camioneta BMW blanca, chapa AAMA 426, al mando de Miguel Paez Aguilar, de 72 años, domiciliado en Ciudad del Este.
El motociclista falleció de manera instantánea debido a la violencia del impacto.
De acuerdo con los datos preliminares, el choque se habría originado por imprudencia del motociclista, quien presuntamente realizó una maniobra indebida antes de impactar contra la camioneta.
Al conductor de la camioneta se le practicó la prueba de alcotest, que arrojó resultado negativo, según el test N.º 1753. El informe policial confirma que no hubo ingesta alcohólica por parte del automovilista.
En el lugar intervinieron agentes de la Subcomisaría 010 de Potrero Guayakí, personal de Criminalística a cargo del oficial primero Óscar Valiente y representantes del Ministerio Público, encabezados por el fiscal Alexis Takahashi, de la Unidad N.º 4 de Caaguazú. A las 18:30, el médico forense Óscar Duré inspeccionó el cuerpo y, por disposición fiscal, lo entregó a los familiares.