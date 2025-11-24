Motociclista fallece tras violento choque contra camioneta sobre la Ruta PY02 en Caaguazú

CAAGUAZÚ. Un motociclista de 29 años perdió la vida en un choque ocurrido alrededor de las 17:30 del domingo en el km 161,5 de la Ruta PY02, en el sentido Capital–Interior, en la zona conocida como Parque Guayakí de esta localidad. El impacto se produjo cuando la motocicleta colisionó en circunstancias aún no aclaradas contra una camioneta, dejando daños materiales y una víctima fatal.