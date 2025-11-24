Paraguay, vicecampeón en asado en Chile

El evento oficial fue organizado por la World Barbecue Association (WBQA) y la Asociación Chilena de Asadores (ACA), que reunió a más de 80 equipos de 40 países de América y Europa, entre los que se destacó el equipo paraguayo, llevándose el segundo puesto en la competencia intercontinental de asadores.

Un parrillero del equipo mexicano Lechler Team, Tobías, que había obtenido su pase al certamen tras ganar un torneo previo, resultó triunfador en el evento, mientras que el equipo BBQ Paraguay se consagró con el segundo lugar.

Este torneo posicionó a Chile como un referente gastronómico a nivel latinoamericano, atrayendo a numerosos asistentes y jueces certificados para una competencia de alto nivel técnico y exigencia.

Es la primera vez que un equipo paraguayo logra un podio en la General en un torneo de asado.

Además de los trofeos pertinentes, BBQ Py se hizo acreedor de un premio de 3.000 dólares.

Integrantes de BBQ Py (barbecue o barbacoa)

Leyzman Salim.

Gustavo Barrios.

Nicolás López.

Edgar Ibáñez.

Julián Endara.

Giovanna Pederzani.

Fabián Delgado.

Nicolás López, en comunicación con ABC Digital, comenta el equipo inició el año pasado su campaña en el Mundial de Asadores ancestrales en Uruguay, obteniendo el primer puesto en la categoría cerdo (panceta con cuero), y quedando en el séptimo lugar en la General.

Señaló que los rivales a vencer fueron los equipos chilenos, que se prepararon todo el año para el Intercontinental “y el nivel es altísimo”.

También se presentaron equipos de Argentina, Uruguay, Brasil, Suiza, Panamá, Alemania, Guatemala, Costa Rica, Perú , México, entre otros.

“Puede faltar la cerveza, pero el asado siempre está en la mesa”

Nicolás López, miembro del equipo paraguayo, manifiesta que a pesar del precio de la carne, el paraguayo no se priva de comer un buen asado. “Puede faltar la cerveza, pero el asado siempre está en la mesa”.

Agrega que en nuestro país el asado es cultura, pasión y sabor. “La gente en Paraguay no come asado por el precio, come por gusto”.

Resaltó que así como Paraguay es reconocido por la producción de carne a nivel mundial, los asaderos y parrilleros también dejan en alto el nombre del país, cocinando el menú preferido por todos, sin importar edad, sexo o estrato social.

“En las fiestas anuales, celebraciones, bodas, etc, la carne paraguaya siempre tiene un protagonismo principal: el asado”, remarcó.