Santa Rosa: productor denuncia nuevo ataque de perros a su corral de ovejas

El doctor Víctor Llano señaló que en menos de una semana los perros regresaron a su propiedad y atacaron otra vez a sus ovejas, dejando como resultado la muerte de cinco corderos. Dijo que existe una evidente disparidad en la aplicación de la ley, pues considera que es muy severa si una persona reacciona contra un perro, pero demasiado blanda cuando el canino es el que genera daños.

Afectado por los constantes ataques, al cuestionó que la ley de protección animal sea estricta cuando alguien causa daño a un canino, pero resulte frágil ante situaciones como esta. Llano afirmó que se encuentra desprotegido ante la reiteración de estos hechos.

“Si hubiera reaccionado contra los perros, ahora ya iba a estar imputado junto a mi personal, eso sin mencionar el escrache social”, expresó el productor.

Lea más: MEC advierte que la inscripción a escuelas pubicas es gratuitas

Además, manifestó que lo más preocupante es la falta de medidas de seguridad por parte del dueño de los animales. Indicó que el propietario acudió a la Fiscalía y reconoció la conducta de sus perros, pero no adoptó acciones concretas para evitar nuevos incidentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Afirmó que, cuando se tiene conocimiento de que un perro está atacando, corresponde construir un perímetro de protección para resguardarlo. Llano añadió que vecinos de la zona también reportaron episodios similares en otros establecimientos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En mi caso, la matanza continuará porque esos perros no van a parar hasta eliminar toda la producción”, lamentó el productor. Según la denuncia presentada, el martes pasado un grupo de perros atacó y causó la muerte de 29 ovejas, además de herir gravemente a otras nueve.

La pérdida económica estimada asciende a unos G. 70.000.000, generando gran preocupación entre los productores locales, que temen por la seguridad de sus animales.

Intentamos comunicarnos con el ingeniero Marcos Méreles Verón, quien sería el propietario de los canes involucrados en estos hechos. A pesar de ello, señaló que prefiere no brindar declaraciones.

Indicó que actualmente se encuentra dialogando con el dueño de los animales afectados para intentar llegar a un acuerdo.

Lea más: Opositores sellan pacto y Yo Creo lanza candidato a intendete en Ayolas