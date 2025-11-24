MEC advierte que la inscripción a escuelas públicas es gratuita

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), advirtió esta mañana que la matriculación a instituciones educativas públicas es gratuita para las familias, por lo que no se puede exigir el pago alguno de aranceles.

A través de las cuentas oficiales, se lanzó un vídeo con un mensaje brindado por Luis Ramírez, ministro de Educación, brindando orientaciones sobre esta etapa del año lectivo, que finaliza este viernes 28 de noviembre.

“Se acercan tiempos de matriculación, de inscripción, y a las familias agradecerle por este trabajo que hacen desde las asociaciones de padres, muchísimas de ellas contribuyen con el bienestar de la escuela, con la limpieza, es una gran alegría contar con el apoyo de ustedes”, manifestó.

Las Asociaciones de Cooperadoras Escolares (ACES), son las encargadas de cobrar aportes voluntarios a las familias. Estos aportes deben ser utilizados luego en la mejor edilicia, limpieza, hermoseamiento o compra de insumos en los centros escolares.

Cobro de aranceles por libreta

Una denuncia que llegó a la redacción de ABC, apunta a un presunto cobro irregular por la libreta de calificaciones y por inscripciones en la Escuela Básica N° 600 San José, de la ciudad de San Lorenzo.

Para la entrega de la libreta e inscripciones, la ACE exige a las familias acercarse con la “ficha de pago”, situación prohibida por la cartera educativa.

Según los reclamos de los padres, la cooperadora escolar cobraría una cuota de G. 30.0000 por niño y luego una matrícula de G. 130.000, también por niño. Las cancelaciones de aportes, deben realizarse según nivel, desde el lunes 1 de diciembre hasta el jueves 4 de diciembre.

El MEC estableció líneas para denuncias de este tipo, mediante los números telefónicos (021) 497- 555, 0800 114975 (línea gratuita y exclusiva para línea baja) y el correo electrónico quejasydenuncias@mec.gov.py.