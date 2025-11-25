Ayolas: vecinos de Co’eyu 1 bloquearon ruta en reclamo de camino de todo tiempo

El presidente de la comisión vecinal de Co’eyu 1, Antonio González, informó que tras reiterados pedidos de asfaltado tipo pétreo sin resultados positivos, los pobladores decidieron manifestarse sobre la ruta que une el casco urbano de Ayolas con la compañía Corateí. Explicó que de manera intermitente los manifestantes ocupan la capa asfáltica para impedir la circulación vehicular durante lapsos de 15 minutos.

El objetivo de la medida es llamar la atención de las autoridades municipales y que estas acudan al lugar para dialogar con los vecinos. “Hace 15 años que pedimos caminos de todo tiempo. En 2015, cuando asumió el intendente Carlos Duarte (ANR), se comprometió a construir el camino, pero hasta ahora seguimos esperando una obra que beneficiaría a unas 100 familias”, expresó González.

Actualmente, el camino se encuentra en condiciones prácticamente intransitables, ya sea por lluvias o sequía. Incluso, el transporte escolar dejó de ingresar a buscar a los niños que estudian en instituciones urbanas. Las mujeres que deben salir en motocicleta a trabajar sufren constantes caídas, golpes y heridas. “Acá nadie está en contra de las autoridades, estamos en contra de los caminos feos. Solo pedimos nuestro derecho; la manifestación es la única herramienta que tenemos los pobres”, señaló.

Desde la municipalidad informaron que se está trabajando en un proyecto para mejorar varios caminos vecinales. Como respuesta inmediata al reclamo de Co’eyu 1, se solicitó camiones volquetes a la Gobernación de Misiones y, con maquinarias municipales, se realizará el reacondicionamiento del camino. Posteriormente, esperan avanzar con el proyecto de obras de empedrado en la zona.

