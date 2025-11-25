San Juan Bautista: concejales liberales piden que la ministra de Obras Públicas sea declarada persona no grata

En sesión ordinaria de la Junta Municipal de San Juan Bautista, Misiones, los concejales del PLRA presentaron una minuta para declarar personas no grata a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión y al jefe regional 8, Casto González.

Según la concejal municipal Leonarda Cabrera (PLRA), el pedido responde a la falta de acción de la cartera estatal en el reinicio de las obras del tramo tres de la Ruta del Progreso, paralizadas hace más de un año, y en la reparación de los caminos vecinales, los cuales han solicitado intervenir en varias ocasiones, sin recibir respuesta alguna.

“Estuve presentando una minuta acompañada por mis pares concejales liberales, donde pedimos la declaración de persona no grata a Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas, y a su representante en Misiones, Casto González, por la falta de acción en los trabajos viales en nuestro distrito”, señaló la edil.

Cabrera explicó que la razón principal es la falta de respuesta a los vecinos de la comisión de la Ruta del Progreso, quienes buscan constantemente una solución definitiva a sus problemáticas.

La obra del tramo tres está en pausa desde octubre de 2024, tras la rescisión del contrato con la empresa Caldetec Ingeniería SRL, debido a falta de documentación ante la cartera estatal. Este año, la obra fue adjudicada a la segunda empresa que se presentó a la licitación, que es MM Costructora, pero aún así no se ha reiniciado.

“En el segundo punto, señalamos la nula respuesta a las varias notas y solicitudes remitidas por la Honorable Junta Municipal, solicitando reparaciones de caminos vecinales de nuestra comunidad. No hemos recibido respuesta alguna, lo que consideramos un ninguneo a nuestros pedidos y a los reclamos de los ciudadanos”, agregó Cabrera.

Tras presentarse este pedido en la sesión de la Junta Municipal, los ediles de la bancada de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado, por mayoría, solicitaron que sea derivado a la comisión de Legislación para su estudio correspondiente y, posteriormente, determinar si es procedente declarar personas no gratas a las autoridades mencionadas.

Los ediles del PLRA señalaron que si existe voluntad política por parte de sus colegas de la ANR, se realizará la declaración de personas no grata de esta ciudad a Claudia Centurión y Casto González, ya que la inacción de la cartera estatal afecta a toda la comunidad.