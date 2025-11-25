Comerciantes reportan baja venta de sandía

A pocas semanas de las fiestas de fin de año, la tradicional repuntada en la venta de sandía aún no se refleja, según reportan los comerciantes de puestos ubicados sobre la ruta PY02. Pese a que la producción nacional mantiene su reconocida calidad, las ventas se encuentran muy por debajo de lo esperado para esta época, mientras que otros productos, como el choclo, muestran un mejor desempeño.

Carlos Pereira, vendedor del sector frutihortícola, comentó que la sandía proviene principalmente de Caaguazú, y que el puesto lleva casi tres meses instalado en el sitio. Sin embargo, afirma que el movimiento cayó considerablemente.

“Estos últimos tiempos bajó mucho. El año pasado hubo un poquito más de ventas. Este año está muy baja la venta”, lamentó. Según explicó, los precios se mantienen accesibles para los compradores, con opciones desde G. 10.000, 15.000, 20.000 y hasta 30.000 por unidad, todas ya listas para consumo inmediato.

Choclo con buen movimiento

Además de sandía, en su puesto ofrecen choclo, poroto manteca, piña y melón. En ese sentido, Pereira destacó que el choclo es uno de los productos que mejor comportamiento registra en las últimas semanas. “El choclo está a G. 80.000 la bolsa, y ese sí mejoró bastante. También vendemos en paquetes de G. 10.000 y se mueve bien”, detalló.

El vendedor comentó que diariamente reciben entre 2.000 y 3.000 unidades de sandía, dependiendo de la demanda. Parte de la clientela compra para reventa y otra para consumo doméstico. Agregó que el melón también se ofrece a precios económicos, a tres unidades por G. 10.000.

Actualmente, el puesto opera con un equipo de siete trabajadores, quienes se turnan para cubrir el servicio “24/7”, según señalan. Algunos provienen de San Pedro y otros del propio Caaguazú.

Pereira señaló que seguirán trabajando hasta enero o febrero, con la expectativa de que diciembre reactive las ventas: “Vamos en el día a día, como paraguayos que somos, luchando y tratando de salir adelante”, afirmó.