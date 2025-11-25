Familia de Camila, niña de 11 años, pide ayuda para costear una cirugía importante y tratamientos posteriores

La familia de Camila, una niña de 11 años que enfrenta un grave cuadro neurológico desde sus primeros meses de vida, solicita la solidaridad de la ciudadanía para reunir fondos que le permitan continuar con sus tratamientos y afrontar una cirugía programada para enero de 2026.

Según relató su hermana, Cami fue diagnosticada con lisencefalia tipo I y doble corteza, una condición genética que le provoca epilepsia refractaria y diversos tipos de convulsiones que ya no pueden ser controladas con solo medicación. Esto la expone a episodios de status convulsivo, que frecuentemente derivan en un deterioro neuromotor y la obligan a reiniciar su recuperación.

Durante su infancia, Camila logró cierta estabilidad con terapias y anticonvulsivantes, pero en los últimos dos años sus crisis se intensificaron, generando un retroceso severo en su desarrollo motor.

La pequeña ya pasó por intervenciones de alta complejidad, entre ellas una callosotomía, en la que se seccionó el cuerpo calloso para reducir la actividad convulsiva, y la implantación de un dispositivo de estimulación eléctrica, que si bien ha mostrado avances, requiere tiempo y seguimiento constante.

Próxima cirugía

El próximo desafío es una gastrostomía, prevista para enero de 2026, procedimiento necesario para asegurar una adecuada nutrición debido a su condición. Los gastos quirúrgicos, postoperatorios, terapias, medicación e insumos representan una carga difícil de sostener para su familia.

“Queremos darle la mejor calidad de vida posible, pero los costos son muy elevados. Pedimos a quienes puedan ayudarnos que se sumen a esta causa por Cami”, expresó su hermana.

Contacto para colaborar

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 0981 901 733.