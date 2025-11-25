Hospital de Luque: reclamos de pacientes por falta de medicamentos y de limpieza

Las carencias generalizadas en el sistema de salud pública se evidencian en centros de salud como el Hospital General de Luque, cuyos pacientes reclaman ocasional falta de insumos o medicamentos, además de una mayor limpieza de las instalaciones.

Entre los reclamos que hicieron pacientes que hablaron hoy con ABC Color fuera del centro de salud se mencionan la falta de fármacos e insumos – que los pacientes y sus familiares frecuentemente se ven obligados a comprar – y el abarrotamiento que se observa dentro de partes del recinto.

También señalaron como un aspecto a mejorar la limpieza, especialmente en los baños.

Un equipo de ABC TV acudió hoy al Hospital de Luque para realizar un reportaje, pero guardias de seguridad del nosocomio impidieron el acceso a los periodistas.