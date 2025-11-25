Nativos producen cebolla de primera calidad para su comercialización

Los técnicos acompañaron todo el proceso de preparación de suelo, siembra, manejo y cosecha, permitiendo que las familias indígenas obtengan un producto competitivo y apto para el mercado.

Actualmente, las comunidades están vendiendo la bolsa de 20 kilos de cebolla a G. 60.000, precio que les deja una ganancia significativa y representa un paso importante hacia la generación de ingresos propios y sostenibles.

Lea más: Productores de cebolla insisten en un control más riguroso al contrabando

El envío de la producción al Abasto Norte se realizará entre hoy y mañana, donde las cebollas serán puestas a la venta a compradores mayoristas.

El técnico de la DEAg, Saulo Díaz, manifestó que actualmente están en proceso de cosecha y que ya cuentan con unos 8.000 kilos listos para ser comercializados en el mercado nacional. Comentó que los productores son nativos que anteriormente salían a la ruta a manifestarse para pedir ayuda, pero que hace un año se inició un proceso de provisión de semillas y acompañamiento técnico que hoy muestra resultados. Añadió que están preparando unos 1.000 kilos para enviar al Abasto Norte y que esperan venderlos a buen precio para beneficio de los productores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Añadió que también están produciendo legumbres y otros productos de consumo familiar, de modo a que las familias cuenten con alternativas de autosustento en sus comunidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los representantes de los nativos, Richard Vargas, resaltó la ayuda recibida por parte de la DEAg, pero señaló que nuevamente tienen problemas con el precio de comercialización del producto. Indicó que algunos compradores se acercaron hasta sus comunidades y que únicamente les ofrecen G. 20.000 por la bolsa de 20 kilos, situación que les genera importantes pérdidas. Comentó que los compradores se aprovechan alegando que las comunidades están alejadas y que el camino está en malas condiciones.

Lea más: Productores de cebolla de Caaguazú exigen apertura de mercado

Pidió a las autoridades locales, departamentales y nacionales realizar las gestiones pertinentes para garantizar un mercado a buen precio y asegurar el traslado seguro del producto.

Pese a la situación, los nativos destacan que el acompañamiento técnico permanente es clave para mejorar su producción y avanzar hacia un desarrollo real, alejándose de la pobreza extrema en la que históricamente se encuentran.