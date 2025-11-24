San Juan Bautista: vecinos de Loma Perõ protestan frente a la Gobernación de Misiones exigiendo el reinicio de obras en la Ruta del Progreso

Frente a la Gobernación del departamento de Misiones y a la Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones y a la Municipalidad de San Juan Bautista, los vecinos de la comunidad de Loma Perõ realizaron una manifestación pacífica exigiendo el reinicio de las obras del tramo tres de la Ruta del Progreso, paralizadas hace más de un año.

En ese sentido, uno de los vecinos, Humberto Caballero, mencionó que “ya son varias las ocasiones en que estamos saliendo a manifestarnos para expresar nuestra inquietud y exigir una respuesta clara sobre el reinicio de las obras del tramo tres de la Ruta del Progreso. Nuestras autoridades nos tienen con el famoso peloteo político, porque es una mentira tras otra con la explicación del reinicio de las obras”.

Caballero agregó que, a primera hora, se reunieron con el gobernador Richard Ramírez (ANR), quien se comprometió a seguir realizando las gestiones correspondientes para el reinicio de los trabajos.

Posteriormente, se reunieron con el intendente de San Juan Bautista, José Luis Benítez (ANR), quien les manifestó que solicitará audiencia con las autoridades del Gobierno Central para destrabar esta situación que les afecta.

Caballero manifestó que la traba para el reinicio de las obras fue que la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, debía aprobar el proyecto de la nueva empresa, MM Construcciones. “Ahora que ya se tiene la aprobación, nos salen con el cuento de que es por falta de desembolso por parte del Ministerio de Economía y Finanzas”, expresó.

Por su parte, el intendente municipal José Luis Benítez comentó a los vecinos que, tras la reunión de esta jornada, se comunicó con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, a quien le mencionó el inconveniente con la Ruta del Progreso y solicitó una audiencia para buscar una solución.

“Estuve hablando con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, con quien voy a tener una audiencia mañana, martes 25 de noviembre, a las 10:00. Allí estaremos planteando lo siguiente: tener la veracidad de esta situación, saber cuál es el inconveniente por el cual no se han reiniciado las obras y agotar todas las instancias para lograr una solución”, explicó el jefe comunal sanjuanino.

El tramo tres de la Ruta del Progreso, que abarca un total de 5,35 km desde la comunidad de Loma Pero hasta la ruta PY01 y tiene un costo total de G. 37.552.735.858, está en pausa desde octubre de 2024, tras la rescisión del contrato con la empresa Caldetec Ingeniería SRL, adjudicada originalmente, por falta de documentaciones ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Tras esta situación, desde el MOPC informaron que la adjudicación pasaría a la segunda empresa que se presentó durante el llamado a licitación. Finalmente, la obra fue adjudicada a MM Constructora en fecha 7 de julio del corriente año.