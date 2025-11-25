Teletón revela cuánto recaudó durante la maratón 2025

La cifra final considera los aportes que llegaron después del evento, incluyendo alcancías y colectas realizadas en diferentes ciudades de Paraguay y del extranjero, así como las rendiciones de la rifa solidaria sorteada la semana pasada.

Del total recaudado, el 76% provino de la ciudadanía: familias, iniciativas ciudadanas, actividades entre compañeros de trabajo o de colegio, barrios y comunidades enteras que aportaron desde su corazón. El 24% restante correspondió a empresas patrocinadoras que, con compromiso y responsabilidad social, respaldan año tras año la causa.

De acuerdo con Teletón, la cifra final fue auditada por la consultora Amaral & Asociados. Cabe destacar que toda la gestión institucional es auditada por la consultora Elicetche & Asociados.

La Fundación Teletón resaltó que está a disposición de la ciudadanía el balance auditado en la web www.teleton.org.py.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director Ejecutivo de la Fundación Teletón, Víctor Ibarrola, agradeció a los medios de comunicación, nacionales e internacionales que acompañaron la campaña y difundieron el mensaje de solidaridad, unió y patriotismo. También comentó emocionado la cifra final y resaltó el apoyo de todo el país solidario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Teletón 2025 alcanzó su meta y seguirá brindando atención a niños de todo el país

Se destacó el crecimiento del movimiento general de donaciones digitales, un indicador que demuestra cómo la solidaridad también evoluciona. Las donaciones vía QR aumentaron un 39%, consolidándose como una forma práctica, confiable y preferida por miles de personas.

La fundación informó además que más de 20.000 voluntarios estuvieron apoyando los días 7 y 8 de noviembre, sin importar el clima.

“Es oportuno señalar que la solidaridad llegó de distintas partes del mundo, ya que paraguayos residentes en varios países enviaron sus donaciones, destacándose las iniciativas de Estados Unidos, Irlanda, Argentina, España y Australia", indica el comunicado de Teletón.

Lo que se viene para el 2026

Víctor Ibarrola, director ejecutivo de Teletón,dijo que por tercer año consecutivo la Fundación atenderá gratuitamente al 100% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad física que se anoten en los Centros de Rehabilitación Integral Teletón.

Acotó que el proceso terapéutico de cada una de las familias requiere una inversión promedio anual de G. 11.000.000, que es solventado gracias a la llegada a la meta con los aportes de todo el país.

Puertas Abiertas

Añadió que las inscripciones para nuevas familias están abiertas en los tres Centros de Rehabilitación Integral Teletón.

Las personas interesadas pueden comunicarse a los siguientes números: 0981 901 686 (Asunción), 0962 351 249 (Cnel. Oviedo) y 0981 128 709 (Alto Paraná), donde recibirán toda la información necesaria para iniciar el proceso de rehabilitación.