Reacción de ministra de la Mujer a la condena de Carlos Granada

Un Tribunal de Sentencias condenó a 10 años de privación de libertad al periodista Carlos Javier Granada Fernández, exgerente del Grupo Albavisión, y ordenó su inmediata remisión a la cárcel.

El mismo fue acusado por la Fiscalía por la comisión de hechos punibles contra la autonomía sexual de un grupo de trabajadoras de prensa que estaba a su cargo.

La ministra de la Mujer, Alicia Pomata, fue consultada sobre este suceso y contestó que la verdadera justicia llegará cuando las mujeres dejen de ser víctimas de este tipo de hechos.

“Estuve siguiendo estos días, es difícil decir que es justicia cuando estas mujeres tuvieron que pasar por esa situación. La justicia va a llegar el día en que las mujeres ya no sean víctimas de violencia”, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Seguido apuntó: “Que ellas hayan sido escuchadas y hoy haya una condena, es algo positivo para la sociedad. Es bueno dar castigo ejemplar para que ya no haya casos como estos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Granada no pedirá disculpas a mujeres que lo denunciaron por acoso: “No hay pruebas”

En otro momento, Pomata dejó en claro que es una verdadera pena que estas chicas hayan tenido que pasar por este percance. “Es demasiado doloroso, cuando escuchaba a la jueza diciendo que sentía un profundo dolor. ¿Quién le borra a ellas estas heridas?”, se preguntó.

La ministra señaló que se debe seguir hablando y trabajando en la educación sobre este tema tan delicado. “Si le ponés a cien mujeres y le preguntás si sufrieron acoso callejero, ninguna va a responder. Desde niñas sufrimos esto y es algo con lo que tenemos que seguir lidiando”.

“Hay que ir rompiendo estas cuestiones. Creo mucho en esta nueva generación para romper los patrones de conducta. Tenemos que seguir trabajando en los niños y en el respeto entre los pares”, manifestó.

“La Ley es muy poderosa, pero no tenemos cumplimiento efectivo, incluso desde el Ministerio de la Mujer”, finalizó.