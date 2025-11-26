Coima a youtubers colombianos: esto argumenta la PMT de Asunción

Una pareja de turistas youtubers colombianos que recorre Latinoamérica en una van reportó que se quedaron con un “sabor agridulce” tras un pedido de coima por parte de una agente de tránsito en Asunción.

En el video que lograron captar se oye claramente cómo una agente le pide al menos un “regalo” y se conforma con artesanías que vendían los viajeros.

En principio, narran Brenda y Andrés, protagonistas de la historia, la mujer les había dicho que a la infracción de tránsito que cometieron -de cuya naturaleza no se informa- le correspondía una multa de G. 2.000.000. Sin embargo, la agente está dispuesta a no aplicar la multa oficial a cambio de G. 500 mil, que los colombianos dijeron no tener.

Es entonces que se produce el pedido de un regalo a los turistas, como condición para “soltarlos”.

El director de la PMT de Asunción, Marcos Maidana, primero confirmó que solicitó verbalmente información a todos los jefes de las distintas unidades de Asunción, para buscar identificar a la agente de tránsito.

El quepis no es el de Asunción, sostiene

No obstante, luego aseguró que cree que el gorro utilizado por la persona del video no coincide con el del uniforme de la PMT de Asunción.

“Estoy observando bien el video y el quepis que nosotros tenemos, tiene otra dimensión, de forma ovalada, y tiene la cucarda fosforescente intercalada, y ahí (en el video) se ve medio azul a rayas, que está totalmente fuera de lo que es nuestro quepis. Te puedo confirmar que no es Asunción”, sostuvo.

Sin embargo, cabe indicar que en el video sí se pueden observar similitudes en cuanto a la característica franja a cuadros amarilla de la PMT de Asunción.

Además, Maidana también señaló que en el video de los youtubers se observa que recorrieron la ciudad de Luque, por lo que allí también podría haberse dado el pedido de coima.

Turistas hablan de Asunción en el video

Sin embargo, el mismo título de video compartido por los turistas se titula: “ASUNCIÓN! Esto nos rompió el corazón, ¿qué nos pasó?“.

En la descripción, también señalan: “Asunción fue un escenario agridulce, a pesar de sus espléndidos paisajes y cálida gente, un suceso hizo opaco el verano“.