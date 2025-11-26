PMT a turistas: “¿Tenés algo para regalarnos?”

El Panteón Nacional, el Palacio de Gobierno, el Museo Conmebol y el Parque Ñu Guasu formaron parte del recorrido turístico realizado por Brenda y Andrés, una pareja de viajeros colombianos que sube reseñas de viaje a YouTube, en una cuenta denominada “Van de Aventura”.

En el video que titularon “ASUNCIÓN! Esto nos rompió el Corazón 💔¿que nos pasó?" relataron que la capital paraguaya fue para ellos un escenario agridulce donde un episodio les opacó el viaje. Todo por causa de la intervención de una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) luego de que cometieran una “infracción leve” -que no especifican- y fueran víctimas de un pedido de coima.

Brenda narra: “Veníamos por la vía, disfrutando del camino como siempre. Pero aquí queremos compartirles algo de lo que nos pasó, uno de los mayores temores de los que viajamos por tierra. Y justo nos tocó vivirlo. Cometimos una infracción leve, lo reconocemos, la Policía nos paró y realizó un procedimiento fuera de lo normal”.

Señalaron que la agente de tránsito que los paró les pidió G. 500.000 para dejarles pasar y evitar así una multa de G. 2.000.000, ante lo cual, el conductor de la van le pidió que le preparase la boleta. Seguidamente, según se observa y escucha en el video compartido, la oficial de tránsito le pidió un “recuerdito”.

Según las imágenes compartidas, esto se habría registrado en la zona de Loma Pytã, Asunción.

“Recuerditos” de Colombia

A continuación, transcripción de parte del diálogo que registraron en video los colombianos:

Agente de la PMT: - Sí, porque es muchísimo

Andrés: No tengo otra opción, ahorita estoy regateando. No tengo cómo cubrirte ni un jornal y... hazme la boleta

Agente de la PMT: - ¿Y qué es lo que están vendiendo?

Andrés: - Artesanías, aretes.

Agente de la PMT: - ¿No tienen algo para regalarnos y así les soltamos?

Andrés: Ahhh, de pronto se lleva un recuerdito de Colombia.

Agente de la PMT: - Y sí, un recuerdo y así solucionamos y ya está ya. Para no seguir.

Andrés: - Claro que sí

Agente de la PMT: Ya está ya, jaja

“Luego de escuchar tremenda cifra, nos asustamos mucho, por suerte la agente le gustan las artesanías”, señaló la colombiana.

La PMT recibió los “recuerditos” y les indicó por dónde debían girar y cómo debían tener cuidado para no ser retenidos por agentes de la Patrulla Caminera sobre la ruta Transchaco.