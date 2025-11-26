Nacionales
26 de noviembre de 2025 - 01:00

Denuncian falta de jeringas para análisis en el Hospital Regional de Concepción

Foto
Entrada principal al Hospital Regional de Concepción, donde no se tienen jeringas para el uso en el laboratorio, según denuncia.

Una paciente denunció que tuvo que comprar una jeringa para que le extrajeran sangre y así poder realizarse unos análisis en el Hospital Regional de Concepción. Su madre también tuvo que comprar una jeringa, ya que se le debía tomar muestra de sangre. El servicio de urgencias fue refaccionado y cuenta con áreas diferenciadas para adultos y niños, pero requiere de pediatras y enfermeras para optimizar el servicio.

Por Aldo Rojas

Evelin Cañete dijo que ella y su madre necesitaban realizarse extracción de sangre para análisis laboratoriales. Mencionó que se les pidió que compren dos jeringas para que se les pudiera tomar la muestra de sangre.

Lamentó que, en el principal nosocomio del departamento de Concepción, un centro asistencial de referencia, no hubiera jeringas para los pacientes.

Asimismo, indicó que otras personas que estaban en la fila aguardando a que se les extrajera sangre ya tenían las jeringas que compraron en sus manos.

Foto
Un hombre se acerca a retirar un resultado de análisis del servicio de laboratorio del Hospital Regional de Concepción.

El director del Hospital Regional de Concepción, doctor Mario Pérez Bazán, explicó que mensualmente reciben los insumos. “Hoy se recibieron insumos; para ese servicio —laboratorio— se hace mediante la red de laboratorios, que no es el mismo sistema para retirar medicamentos. A veces falta por la excesiva cantidad de pacientes”, explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aseguró que se realizan 350 análisis de laboratorios por día para pacientes ambulatorios.

Lea más: S.O.S en hospitales públicos: faltan desde antihipertensivos hasta guantes e hilo para sutura

Pediatras y enfermeras

Desde hace unos días, el servicio de urgencias del Hospital Regional de Concepción funciona nuevamente en su lugar habitual. Durante algunos meses estuvo operando en otro sector debido a las refacciones que se realizaron en la estructura.

Falta personal de blanco para cubrir óptimamente el servicio de urgencia pediátrica. Se precisa un total de 14 pediatras o especialistas en medicina familiar y 28 enfermeras.

Con esto, el servicio de Urgencias podrá funcionar normalmente.