S.O.S en hospitales públicos: faltan desde antihipertensivos hasta guantes e hilo para sutura

Trabajadoras y trabajadores de enfermería de hospitales que dependen del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) denuncian las terribles carencias en los servicios, donde falta hasta guantes para que el paciente reciba atención. El gremio anunció que saldrá a las calles en respuesta a el grave desabastecimiento de medicamentos, insumos, y equipos médicos, que afecta a todos los centros médicos del país.

La Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), hizo público un listado de productos farmacéuticos y materiales médicos cuya ausencia pone en riesgo la vida de los pacientes y complica la labor diaria del personal de blanco en los servicios públicos.

Mirna Gallardo, presidenta de la APE, indicó a ABC que están realizando un relevamiento general de insumos y medicamentos en falta para presentar la lista final durante la manifestación, anunciada para este miércoles 26, a partir de las 07:00, frente a la sede de la cartera sanitaria. Indicó que unos 3.000 enfermeros y enfermeras se movilizarán para ser “la voz de los pacientes”.

Acorde los datos recabados por el gremio, la carencia abarca desde anticoagulantes y tratamientos cardiológicos hasta insumos básicos de curación.

Insumos y medicamentos en falta en hospitales públicos:

La lista que está siendo elaborada por la APE, con la ayuda del personal de enfermería de los hospitales públicos de todo el país, demuestra que la carencia es grande e incluye:

Medicamentos antihipertensivo y cardiológicos:

Enoxaparina o clexane (anticoagulante)

Telmisartan

Amlodipina

Valsartan

Enalapril de 10 mg

Enalaprilato

Sitagliptina

Material quirúrgico:

Sonda folley

Hoja de bisturí

Guante de procedimientos

Hilo para sutura ácido poliglicolico

Catéter umbilical arterial

Venda semielastica

Fármacos pediátricos y respiratorios:

Solución ringer

Aciclovir jarabe

Budesonide aerosol

Dexametazona pivalato

Domperidona gotas

Insumos básicos y curación:

Vaselina liquida

Cinta adhesiva para calor seco

Cintas adhesivas

Médicos y personal de enfermería critica duramente el despilfarro del Gobierno Nacional. Por ejemplo, el presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, Jorge Rodas, y el doctor Jesús Insaurralde, profesional del Hospital Nacional, afirman que con los US$ 700 mil que Itaipú invertirá en una fiesta navideña, se podrían afrontar 150 cirugías cardíacas o cubrir la operación de 200 niños en otorrinolaringología.

Desde la APE resaltan que la falta de medicamentos vitales y de material quirúrgico esencial, amenaza la calidad y seguridad de la atención médica, por lo que exigen una respuesta inmediata para normalizar la provisión y garantizar los servicios básicos a los pacientes.