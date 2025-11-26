Hospital Regional de Caacupé: pacientes recorren kilómetros sin garantías de atención

“Vengo desde lejos porque aquí encuentro buenos doctores, que me atienden bien y me explican mi tratamiento, pero, lamentablemente, nunca alcanzan los remedios”, expresó Minerva González.

Detalló que su viaje hasta Caacupé implica dejar su trabajo, salir de madrugada de su casa, recorrer kilómetros, gastar dinero en transporte y dedicar varias horas del día, solo para encontrarse con la incertidumbre de si podrá llevar sus medicamentos a casa.

Minerva relató que varias veces se encontró con largas filas de personas que desean conseguir turnos para atención al llegar al hospital, situación que le produce mucha frustración.

“A veces me voy sin nada, y eso me da miedo. Mi presión arterial sube, me siento débil y preocupada. No es solo un gasto de tiempo, es un riesgo para mi salud. Uno confía en el hospital público, pero parece que los medicamentos siempre se acaban antes de que lleguemos todos”, explicó.

Intentamos comunicarnos con el director del hospital, doctor Hugo Cañete, pero no atendió nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a la queja.

Problema que persiste

La situación refleja un problema persistente en el sistema de salud pública: pacientes obligados a trasladarse largas distancias sin la certeza de que recibirán la atención requerida y con escasa información sobre cómo se garantiza el abastecimiento de medicamentos.

Mientras tanto, pacientes como Minerva se ven forzados a buscar alternativas costosas fuera del sistema público, exponiéndose a riesgos innecesarios por la falta de respuesta institucional.

