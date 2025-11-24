Concierto de Shakira: vallado sobre avenida Quinta alarmó a comerciantes

Dueños de las casillas de venta de comida, ubicados en el pase central sobre avenida Quinta se llevaron un gran susto este lunes cuando integrantes de la organización del concierto de Shakira comenzaron a levantar un vallado de metal alrededor del paseo.

Tras una larga charla con los permisionarios, Rubén Torres, jefe de Departamento de Mercados, explicó que todas las dudas quedaron despejadas y aseguró que ninguna de las 16 casillas del paseo estará privada de trabajar este viernes 28 y sábado 29 durante el concierto de la colombiana.

“Estos son trabajos realizados por la organización del concierto de Shakira. La municipalidad no está encargada de esto, pero estamos acá para apoyar y aclarar todas las dudas que puedan surgir con los vendedores”, comentó.

Los vallados, que deben ser instalados hoy para presentar a los organizadores del evento, van a tener una puerta para que las personas puedan ingresar a los locales a comprar.

“Ellos (trabajadores de las casillas) van a tener sus acreditaciones y van a trabajar normalmente los dos días del concierto. En lo que respecta a vendedores ambulantes, van a estar ubicados en Caballero y Estados Unidos”, sostuvo el empleado municipal.

Para finalizar, Rubén Torres recordó que en cada concierto o grandes eventos en la zona se colocan vallados, por lo que los comerciantes ya saben cómo se trabaja durante estos espectáculos.