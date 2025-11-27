Caacupé será a partir de mañana el punto de convergencia de miles de devotos de la Virgen en inicio de novenario

Las cuadrillas municipales llevan días trabajando en la limpieza de calles, mejoras viales, ordenamiento de veredas y preparación de los espacios destinados a los vendedores. La zona de la Basílica luce renovada, con pintura fresca, arreglos en la fachada, iluminación nueva y adecuaciones internas para recibir con mayor comodidad a la multitud que participará de las celebraciones del novenario y de la Solemnidad del 8 de Diciembre.

Al mismo tiempo, los comerciantes comienzan a ocupar sus lugares. Desde rosarios, imágenes y velas, hasta comidas típicas, chipa, remedios y artesanías ofrecen a los vendedores; se preparan para “hacer su agosto” en pleno diciembre, confiados en el movimiento económico que cada año genera la festividad.

“El bien común”

Este año, la novena de Caacupé estará especialmente marcada por un llamado profundo al bien común, convertido en el eje transversal de todas las reflexiones y actividades. Desde las homilías hasta las peregrinaciones temáticas, la Iglesia buscará poner en el centro la responsabilidad compartida de construir una sociedad más justa, solidaria y humana.

Los obispos insistirán en mirar más allá de lo individual para abrazar causas colectivas, animando a los fieles y a las autoridades nacionales a asumir compromisos concretos con la sociedad. Será una edición donde, más que nunca, se espera que la fe se traduzca en acciones que mejoren la vida de todos.

Operativos de seguridad y asistencia

La Policía Nacional, la Patrulla Caminera, bomberos, grupos de rescate y servicios de salud pondrán en marcha desde mañan 28 de noviembre un amplio operativo de seguridad y asistencia, que contempla acompañamiento a peregrinos, puestos de hidratación, ambulancias, controles en ruta y orientación en los accesos a la ciudad.

Las instituciones esperan un importante flujo de caminantes, especialmente este fin de semana, cuando grupos juveniles, familias y promeseros comiencen a llegar antes del 8.

Una tradición que convoca

La peregrinación a Caacupé sigue siendo uno de las manifestaciones de fe más arraigadas en el país. Para muchos, es un compromiso anual; para otros, una promesa o un agradecimiento.

De esta manera una vez más, la “Capital espiritual del Paraguay” se alista para recibirlos con un novenario centrado en mensajes de fraternidad, justicia, solidaridad y cuidado de la creación.

Programa del Novenario de Caacupé 2025

Viernes 28 de noviembre – 1.er día

Tema: Promover el bien común para una vida digna – “Jesús se compadecía”

7:00 – Misa: Mons. Gabriel Escobar, obispo del Vicariato Apostólico del Chaco Paraguayo.

12:00 – Ángelus

19:00 – Misa: Mons. Ignacio Gogorza, obispo emérito de Encarnación.

Sábado 29 de noviembre – 2.º día

Tema: Impulsar una educación integral – “Jesús estuvo enseñándoles largo rato”

7:00 – Misa: Rdvo padre Nilo Zárate.

19:00 – Misa: Mons. Pedro Jubinville

Peregrinación Nacional de Jóvenes

Domingo 30 de noviembre – 3.er día

Tema: Garantizar tierra, techo y trabajo – “El que edificó su casa sobre la roca”

7:00 – Misa: Mons. Miguel Fritz, obispo del Vicariato del Pilcomayo.

Peregrinación de Pueblos Originarios y Jinetes

19:00 – Misa: Mons. Celestino Ocampo, obispo de Carapeguá.

Lunes 1 de diciembre – 4.º día

Tema: Construir la fraternidad – “Ámense los unos a los otros”

7:00 – Misa: Mons. Pedro Collar, obispo de Ciudad del Este.

Peregrinación Nacional del Clero

19:00 – Misa: Mons. Guillermo Steckling, obispo emérito de Ciudad del Este.

Martes 2 de diciembre – 5.º día

Tema: Cuidar la casa común – “Miren los lirios del campo”

7:00 – Misa: Mons. Marcelo Benítez, obispo de Caazapá.

19:00 – Misa: Mons. Francisco Pistilli, obispo de Encarnación.

Miércoles 3 de diciembre – 6.º día

Tema: Asegurar una salud integral – “Jesús curó a todos los que estaban enfermos”

7:00 – Misa: Mons. Miguel Ángel Cabello, obispo de Villarrica del Espíritu Santo.

19:00 – Misa: Mons. Amancio Benítez, obispo de Benjamín Aceval.

Jueves 4 de diciembre – 7.º día

Tema: Practicar la justicia – “Cada vez que lo hicieron… lo hicieron conmigo”

7:00 – Misa: Cardenal Adalberto Martínez, arzobispo metropolitano de la Santísima Asunción.

Peregrinación de la Policía Nacional y FF.AA.

19:00 – Misa: Mons. Osmar López, obispo de San Juan Bautista y Ñeebucú.

Viernes 5 de diciembre – 8.º día

Tema: Comprometerse en la vida comunitaria – “Está bien, servidora buena y fiel”

7:00 – Misa: Mons. Joaquín Robledo, obispo de San Lorenzo.

19:00 – Misa: Mons. Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé.

Predicación: Fray dominico Edgar Toledo

Sábado 6 de diciembre – 9.º día

Tema: Fomentar una economía humanista y solidaria

7:00 – Misa: Mons. Mario Melanio Medina, obispo emérito de San Juan Bautista.

19:00 – Misa: Mons. Juan Bautista Gavilán, obispo de Coronel Oviedo.

Peregrinación del Este

Peregrinación Nacional de Comunicadores Católicos

Víspera – Domingo 7 de diciembre

Tema: Brindar una protección social efectiva para todos

7:00 – Misa: Mons. Ricardo Valenzuela y predica el Pbro. César Nery Villagra

19:00 – Misa: Mons. Claudio Giménez, obispo emérito de Caacupé.

Peregrinación de la CONFERPAR

Solemnidad del 8 de diciembre – Día de la Virgen

Tema: La Virgen María, testigo de la Salvación

6:00 – Misa: Mons. Ricardo Valenzuela

19:00 – Misa: P. Oscar Iván Saldívar

Horarios adicionales de misa durante el novenario

Todos los días: 07:00, 09:00, 11:00, 16:00 y 19:00

Misas especiales 21:00 los días 28, 29, 30 de noviembre; 1 y 2 de diciembre

Serenatas

3 de diciembre – Serenata de Danza

4 de diciembre – Adoración y concierto cristiano

5 de diciembre – Serenata Popular (cantos y poesía)

06 de diciembre – Serenata Guazú con artistas nacionales

7 de diciembre – Números artísticos de víspera

Misas del 8 de diciembre

1:00 – Sociedad Salesiana

3:00 – Jesuitas

9:00 – Cooperadores de la Basílica

11:00 – Cooperadores de la Basílica

15:00 – Oblatos de María

17:00 – San Vicente de Paúl

19:00 – Movimiento Schönstatt

