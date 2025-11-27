Con la devoción en las manos, adorna imágenes de la Virgencita

Cristina prepara cada imagen “como si fuera única”. Con expresión de amor, relata que coloca a mano el cabello de cada figura de la Virgen, asegurándose de que quede perfecto, tal como a ella le gustaría recibirla. El vestido lo confecciona con tela de pana, un material que elige por su suavidad y porque asegura que le da un toque especial de elegancia.

Su jornada es intensa: llega a terminar de adornar figuras de unas 10 Virgencitas por día, aunque admite que lo más importante para ella no es la cantidad, sino el cariño con el que realiza cada pieza. “La gente viene con tanta fe… uno también siente eso y trata de ponerle lo mejor”, mencionó mientras sostenía una de las imágenes recién terminadas.

Virgencitas de recuerdo

Las imágenes de la Virgencita son muy solicitadas por los feligreses y turistas que llegan a la Villa Serrana y buscan recuerdos o suvenires para llevar a sus familiares o amigos.

En el puesto ubicado al costado mismo de la Basílica, los visitantes pueden adquirir imágenes de cerámica, que van desde 25.000 hasta 500.000 guaraníes, y otras de resina, cuyos precios oscilan entre 600.000 y 950.000 guaraníes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En estos días de intensa peregrinación, Cristina indicó que siente que su trabajo es una forma de acompañar la fe de la gente. “Cada Virgencita que se llevan va a un hogar donde alguien la estaba esperando”, afirmó con una sonrisa tímida, mientras sus manos continúan pintando, como si ya supieran de memoria el camino hacia la devoción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caacupé será a partir de mañana el punto de convergencia de miles de devotos de la Virgen en inicio de novenario

Inicia el novenario

Mañana se inicia el novenario de la Virgen de Caacupé, marcando el comienzo de un tiempo de mucha preparación espiritual para miles de fieles que ya se movilizan hacia la Villa Serrana. Durante la novena, la Basílica y todo su entorno se convierten en un punto de encuentro para peregrinos de distintos rincones del país, que llegan con promesas, agradecimientos y pedidos muy personales.

Entre misas, reflexiones y expresiones de fe, se renueva una de las tradiciones marianas más profundas del Paraguay, en la que la devoción a la Madre intercesora de los Milagros une a familias, comunidades y generaciones enteras.

Lea más: Tupãsy Ykuá: el agua que renueva la fe del peregrino