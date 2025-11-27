Tesorera se llevó la plata: alumnos buscan auspiciantes para colación

Padres de alumnos del tercer año del bachiller técnico en salud (BTS) del Colegio Nacional Héroes de la Patria de Luque denunciaron por estafa ante la Policía Nacional luego de la “desaparición” de aproximadamente G. 40 millones para la colación del curso.

Ahora, como medida de fuerza, los afectados se manifestaron frente a la casa de la tesorera, ya que aseguran no recibir respuestas por parte de la mujer y tampoco de su hija, cuyos compañeros le cuestionan sobre qué pasó con el dinero.

“Las lágrima de nuestros hijos no vamos a dejar de balde; no nos vamos a mover de acá hasta que nos den solución”, refirió una manifestante.

Otra madre aseguró que al momento de que la decoradora cuestionó a la delegada sobre por qué no se realizaba ningún pago fue cuando “explotó la bomba” y aseguran que de los aportes de G. 50.000 mensuales por tres años, más otras actividades, desaparecieron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Tesorera del curso desapareció con G. 40 millones de la colación, denuncian

“Por lo menos para sentarnos en el piso”

Una de las estudiantes afectadas mencionó que “estamos muy tristes por todo lo que está pasando”, ya que por mucho tiempo “nos pintaban todo color de rosa”, pero ahora la ilusión de una fiesta inolvidable entre amigos, se esfumó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hace un año veníamos diciendo que nos muestre una factura, ella (la tesorera) se retiraba temprano del colegio y nuestros padres ya sospechaban. Ahora estamos viendo auspiciantes porque el salón fue lo único que pagó la señora; por lo menos para sentarnos en el piso con nuestro vestido que ya alquilamos. Vinieron familiares de Argentina, España, abuelos que apenas pueden caminar y ahora salimos con esto”, lamentó la adolescente.