Cantereros de San Juan Bautista exigen prioridad en la adquisición de materiales para obras locales

Cantereros de San Cristóbal, una de las compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones, solicitan a las autoridades municipales, José Luis Benítez (ANR), y al gobernador, Richard Ramírez (ANR), que se tenga en cuenta a los trabajadores de esta zona a la hora de adquirir materiales para empedrados, muros de canalización o cualquier obra ejecutada en este distrito.

Virgilio Martínez, canterero de la zona, explicó que desde hace más de dos años las autoridades no les tienen en cuenta para la compra de materiales destinados a las diversas obras ejecutadas. Señaló que, en lugar de adquirir de ellos, se compra a cantereros del distrito de Santa María para obras que se realizan en San Juan

Lea más: San Juan Bautista: vecinos de Loma Perõ protestan frente a la Gobernación de Misiones exigiendo el reinicio de obras en la Ruta del Progreso

“Hace más de dos años que ninguna autoridad, ya sea municipal o departamental, se acerca a nosotros para conversar o adquirir nuestros materiales para las obras que se están ejecutando o ya se ejecutaron en nuestro distrito”, afirmó Martínez.

El canterero también mencionó que actualmente se ejecuta una obra de muro de contención para desagüe pluvial en el barrio Jata’i y que las piedras utilizadas fueron traídas desde Santa María. Señaló que esto les resulta injusto, considerando que trabajan diariamente en la cantera y aun así no son tenidos en cuenta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó además que, desde que José Luis Benítez asumió la intendencia municipal y Richard Ramírez la Gobernación, nunca se acercaron a comprarles ni una sola piedra. “Con esto demostramos que ellos están mejor y el pueblo cada día está peor”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, los trabajadores señalaron que de la cantera de San Cristóbal dependen 12 familias, cada una integrada por un mínimo de cinco personas. Indicaron que los únicos que compran sus materiales son los comercios que cuentan con materiales de construcción.