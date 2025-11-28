Hermana de Lalo Gomes procesada en caso Mercat traba su audiencia con chicana

El recurso de reposición fue interpuesto por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalos, en representación de la exfiscala Egidia Gómez, en contra de la providencia del pasado 19 de noviembre, que admitió la imputación presentada por el fiscal Néstor Coronel y procesó a la ex agente del Ministerio Público por supuesto cohecho pasivo agravado (coima), frustración de la persecución y ejecución penal, y realización del hecho por funcionarios, en el marco de la causa conocida como Mercat.

La defensa argumenta que el acta de imputación presentada contra la hermana del fallecido exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes vulnera los requisitos constitucionales y legales establecidos en el Artículo 302 del Código Procesal Penal, que impone como condición sine qua non la existencia de “suficientes elementos de sospecha sobre la existencia del hecho y la participación del imputado”, según resalta parte del escrito de reposición.

En atención al recurso planteado, se suspende la audiencia de imposición de medidas para Egidia Gómez, que estaba programada para las 11:15 de este viernes; y el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú fijó para las 11:00 de hoy la audiencia de reposición. En caso que el magistrado se ratifique en su postura y rechace la reposición, el expediente será remitido a la Cámara para estudiar la apelación planteada de manera subsidiaria.

Por su parte, la actuaria judicial del juzgado de Garantías N° 2 de Lambaré Ruth Karina Ferreira está convocada para las 11:00 de hoy; mientras que la jueza Isabel Bracho de presentarse el viernes 5 de diciembre, a las 8:30, para las audiencias de imposición de medidas cautelares.

Proceso por presunta coima de Galindo

La imputación presentada por el fiscal Néstor Coronel, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, en contra de la jueza penal de garantías Isabel Bracho, la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Britez, y a la exfiscala Egidia Gómez Denis, es por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal, así como la comisión de hechos por funcionarios.

Supuestamente Bracho y Gómez favorecieron irregularmente al presunto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez. Según el acta presentada por el fiscal Coronel, la magistrada cobró US$ 50.000 para revocar la prisión preventiva y otorgar arresto domiciliario al procesado en el caso Mercat

Además, con una serie de artimañas con aparente complicidad de la magistrada y la fiscala, a cambio de pagos de sumas de dinero en dólares, Galindo logró zafar de ese proceso, de acuerdo con el acta de imputación admitida por el juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno a cargo del juez Humberto Otazú.

“Dra. le hizo dormir a fiscala”

En la imputación se señala que el 8 de julio de 2021, la defensa de Walter Galindo pidió a la fiscal Egidia Gómez la realización de una audiencia indagatoria para su cliente. Si bien la diligencia se suspendió, tanto Gómez como Galindo habrían manteniendo una charla, en la que se habría pactado el pago de beneficios a cambio de ciertas manipulaciones a las evidencias.

En ese contexto, entre la fecha aludida y el 7 de agosto de 2021, la agente fiscal Egidia Gómez, habría procedido al cambio de los tres paquetes (tipo ladrillo) de cocaína que fue incautado el 13 de mayo de 2021 y que totalizaban 1.486.7 gramos por un paquete de bicarbonato sódico que pesaba 1476 gramos.

Posteriormente se registró una llamada entre Walter Galindo y su abogado, el 17 de julio de 2021. Durante la misma, el profesional le comentó a Galindo “el tema ya está todo”, que “es el definitivo” y “que si se da las circunstancias en la fiscalía va a ser enseguida, según le comentó la Dra.”.

Sin embargo, el abogado también le habría puesto en conocimiento a Galindo una aparente molestia de parte de la fiscala Gómez, porque ella le habría dicho “todos tienen que comer en este chiquero”, a lo que Galindo le respondió “claro, capaz no le heya tocado nada lo de la vez pasada” al tiempo de preguntarle por qué habrá dicho eso la fiscala “si ella ya tiene su ‘cosa’”.

El abogado por su parte, después le manifestó “capaz no le haya llegado nada el de la primera vez”, para añadirle que “la Dra, le hizo dormir a ella (a la fiscala) y le utilizó a Segovia y no a ella, luego dice que no pudo averiguar más sobre eso”.

Cambio por pelota casera

Un mes después de la supuesta audiencia indagatoria de Walter Galindo ante Egidia Gómez, se registraron varios hechos relacionados a la droga incautada de la casa de Galindo el 13 de mayo de 2021, pues “ el 7 de agosto de 2021, la fiscal Egidia Gómez, habría cambiado los 3 paquetes de cocaína incautados y que totalizaban 1.486,7 kilogramos por un paquete de bicarbonato sódico que pesaba 1.476 gramos”.

En esa misma fecha, Walter Galindo se comunicó con una persona a la que le manifestó “Ya se cambió la pelota” y su interlocutor le consultó “si es el peruano”, a lo que Galindo le respondió que sí y añadió “se puso la pelota de fabricación casera”. Después comentó que “ese tema ya no le puede cagar más”.

En otro momento Walter Galindo le menciona al interlocutor que sólo se hizo el análisis primario, y que “gente de adentro van a hacer la pericia y si ese no está no hay crimen, ya que solo está el arma y la placa”. Después Galindo mencionó un antecedente relacionado a su detención en 2009, de la cual salió libre también y que por eso “los policías le querian cagar ya que los mismos le agarraron a dos cuadras de su casa”.

Sin embargo, la fiscala Egidia Gómez no habría sido compensada con el beneficio prometido originándose una fractura en la relación con Walter Galindo y sus abogados, por lo que a partir de ese momento habría intentado enmendar la dirección que tomaba la investigación, menciona el requerimiento fiscal.