Ministra destaca la política de fortalecimiento del rubro turístico, respecto al feriado del 26

El presidente de la República, Santiago Peña, confirmó que decretará feriado el 26 de diciembre para permitir que la ciudadanía pueda tomarse un puente entre el día feriado de Navidad (25 de diciembre) y ese fin de semana.

Ante esta posibilidad, la ministra de Turismo, Angie Duarte, comentó que le habían enviado una nota al Presidente luego de la novena reunión del Consejo Nacional de Turismo, Conatur, donde pusieron a consideración de todos los gremios la posibilidad de este feriado.

“La verdad es que el apoyo fue total, sobre todo los gremios del interior. Un poco de resistencia de los asuncenos, pero estamos contentos desde el sector turístico, porque está en una política de fortalecimiento del rubro”, indicó la titular de Senatur.

La ministra enfatizó que la declaración de feriados permitirá a los ciudadanos y visitantes disfrutar de fines de semana prolongados, lo que “potenciaría de manera directa el turismo interno, dinamizando la economía de localidades con vocación turística en todas las regiones del país”.

Además, resaltó que estas fechas favorecen la organización de actividades culturales, recreativas y gastronómicas, así como la visita a áreas naturales y circuitos históricos.

“El desafío mayor está en que nuestros propios compatriotas recorran Paraguay y conozcan el Chaco paraguayo, las cataratas del Monday, del Ñacunday, los centros de interpretación del mundo guaraní y todos los atractivos que hay en los 17 departamentos del Paraguay”, sostuvo la ministra.

Luego remarcó: “Consideramos que esta es una oportunidad valiosa, no solamente este feriado del 26, sino que me refiero a la política de generar más feriados para Paraguay, pues es uno de los países que menos feriados tiene con relación a todos los países de Sudamérica, e inclusive, a nivel mundial”.

Según datos consolidados por Senatur, los feriados largos registrados en 2025 generaron un derrame económico aproximado de US$ 155 millones, con niveles de ocupación hotelera superiores al 95% en los principales destinos turísticos.

“En el corte del mes de septiembre ya logramos romper el récord de visitantes del 2024, llegamos a 2.252.532 visitantes. Luego de eso tuvimos la final de la Sudamericana, el Congreso de Sila, el Congreso de la Asamblea de la CIA y la CIFA. Este año vamos a llegar, Dios mediante, a los 2.500.000, 2.800.000 visitantes, según el cálculo”, comentó la ministra.

“El turismo se ha posicionado como uno de los principales precursores del desarrollo comunitario, generando beneficios económicos y sociales que fortalecen a emprendedores y pequeñas empresas en todo el país”, sentenció Angie Duarte.