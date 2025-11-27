Ministra de Trabajo defiende nuevo feriado puente: “Debemos trabajar, pero también debemos descansar”

Ayer miércoles, el presidente Santiago Peña confirmó durante una entrevista radial que decretará un feriado el 26 de diciembre para permitir que la ciudadanía pueda tomarse un “puente” entre el día feriado de Navidad (25 de diciembre) y ese fin de semana.

El presidente Peña vuelve así a echar mano de una ley aprobada y promulgada este año que le otorga la potestad de decretar de manera extraordinaria hasta tres feriados cada año, un poder que aprovechó cuando declaró feriado el pasado 5 de septiembre por la clasificación de la selección paraguaya de fútbol al Mundial de 2026.

La posibilidad de un feriado adicional en la temporada de fin de año ha sido resistida por varios gremios industriales y comerciales, que alegan que causará que las empresas y comercios sufrirán importantes pérdidas económicas.

Descanso se refleja en “mejores condiciones laborales”

En ese contexto, la ministra Mónica Recalde, titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social emitió hoy un mensaje en redes sociales en el cual destaca “la importancia que tienen los feriados largos para el bienestar de los trabajadores y para el desarrollo de nuestro país”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Más feriados a fin de año: empresarios afirman que el Estado “empuja a la informalidad”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Debemos trabajar, debemos producir, pero también debemos descansar y compartir con la familia”, argumentó. “Ese equilibrio es esencial para construir una sociedad más saludable, más justa y más productiva”.

La ministra Recalde señaló que los “feriados puente” como el que será decretado el 26 de diciembre “permiten que miles de personas accedan a un descanso real, recuperen energías y fortalezcan sus vínculos personales” y que eso “no solo mejora la calidad de vida, sino que también se refleja en mejores condiciones laborales, mayor motivación y una reducción del estrés”.

Señaló también el impacto económico positivo que los fines de semana “largos” tienen al dar un impulso al “turismo interno, la gastronomía, el comercio y los servicios locales”.

Lea más: Feriado el 26 de diciembre: ¿qué opina el Ministerio de Industria y Comercio?

En líneas similares se manifestó ayer, en conversación con ABC Cardinal, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien opinó que las pérdidas económicas que puedan sufrir las empresas se balancearían con el impacto positivo en la productividad que tendría el descanso extra en los trabajadores.

El ministro Giménez señaló también que un “puente” en la semana de Navidad, facilitará las tradicionales visitas de personas que residen en áreas urbanas a sus familiares en el interior y promoverá el turismo interno.