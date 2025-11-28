Pacientes del Hospital de Lambaré reclaman medicamentos y una atención más humana

Pacientes del Hospital General de Lambaré manifestaron que la falta de medicamentos es uno de los problemas con los que se encuentran al momento de consultar, en cualquiera de las especialidades.

Una de las pacientes que estaba aguardando para consultar con un clínico, comentó que lo que más suele faltar es antibiótico. “Nosotros tenemos que comprar en la farmacia y la verdad que es bastante caro. Acá nunca hay antibiótico”.

“El antibiótico para el tratamiento de próstata es bastante caro y se tiene que comprar sí o sí”, remarcó.

Otro hecho que también mencionan los pacientes es la falta de trato humano de muchos de los médicos al momento de la atención.

“Falta mayor tacto humano. Muchos médicos te miran, te recetan algo y así termina la consulta. No escuchan al paciente y creo que eso muchas veces es más importante que solo atenderle y medicarle”, señaló otra de las personas que estaba aguardando turno.

También señaló que la atención deja mucho que desear, especialmente con las personas mayores cuando necesitan ser guiados para acceder a las consultas.

“A veces tenemos que esperar muchas horas para que nos atiendan acá y ni que decir al llamar al Call Center. En la mayoría de las veces se aguarda más de media hora para que alguien responda. Es más fácil venir a pedir turno de forma presencial”, sentenció la paciente.