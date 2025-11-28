Productor de Itacurubí del Rosario tiene más de 1.600.000 kilos de cebolla que no puede comercializar por culpa del contrabando

El agricultor Augusto Coronel insistió en que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Aduana persiguen a los pequeños agricultores y protegen a los grandes contrabandistas, quienes manejan a su gusto el ingreso de cualquier cantidad de cajas de cebolla y de otros rubros al territorio nacional. Mientras esto ocurre, los agricultores paraguayos no pueden colocar su producción, lamentó

El labriego tiene cultivadas, en esta temporada, 47 hectáreas de cebolla, de las variedades blanca y morada, con un rendimiento promedio de 35.000 kilos por hectárea de primera calidad, de las cuales ya fueron cosechadas un poco más del 60%, en espera de compradores en la finca del productor, ubicada a unos 20 km del casco urbano de la ciudad.

Con respecto al enorme perjuicio que está ocasionando la falta de control del ingreso de contrabando al territorio nacional, Coronel expresó que, lamentablemente, esta situación se viene repitiendo desde hace muchos años y que hasta hoy ningún gobierno se ha interesado en solucionar este problema, que no solamente daña la economía de los labriegos, sino también la de todo el país.

Falta de mercado y bajo precio

Sobre el tema, aseveró que en estos momentos no hay mercado para colocar la producción y, además, el precio que se ofrece a los productores es irrisorio, ya que no recompensa ni el gasto invertido. En ese sentido, refirió que algunos compradores quieren pagar por una bolsa de 20 kilos apenas 40.000 guaraníes, mientras que en los supermercados se están vendiendo mínimamente a 9.000 guaraníes el kilo, subrayó.

Pide cambio del director de Comercialización

El agricultor recomendó el cambio del director de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ernesto Sotelo. Lo calificó como incapaz para administrar el cargo que ocupa, debido a su falta de gestión y acompañamiento a los productores nacionales que diariamente están reclamando el apoyo de las autoridades.

Ya hay pérdida de la cosecha

En otro momento, habló de que, a consecuencia de la falta de colocación de la cebolla producida en su finca, en estos momentos ya se perdieron aproximadamente unos 100.000 kilos del producto, y que esto puede ir aumentando si no se ataja el ingreso del contrabando por las autoridades correspondientes, agregó.