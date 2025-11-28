Tribunal ratifica validez de acusación contra cantante OG Selu por presunta trata de personas

El Tribunal de Sentencia integrado por Juan Dávalos (presidente), Inés Galarza y Pablino Barreto rechazó el incidente de nulidad de la acusación, planteado por la defensa de José Luis Gómez Amarilla, conocido como Og Selu; así como la exclusión de las pruebas remitidas por la Justicia española. El juicio oral continuará el próximo viernes, 5 de diciembre, desde las 10:00, con la presentación de los alegatos iniciales de la fiscal Karina Sánchez y la defensa.

Gómez Amarilla fue detenido el 25 de abril de 2023 en el marco de la Operación Guaraní y en la misma fecha, en el Ferrol, España, fue detenida su madre, Victoria Amarilla, quien explotaba sexualmente a las mujeres que viajaban a dicho país europeo. Actualmente el acusado está recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

La Operación Guaraní fue encabezado por la fiscala Claudia Aguilera y la fiscala adjunta Matilde Moreno, junto con policías de Interpol-Py, dirigidos por las fiscalas Carina Sánchez y Claudia Morys, y la policía española.

En territorio paraguayo, los procedimientos se centraron en las ciudades de Fernando de la Mora y Lambaré, dando como resultado la detención de una mujer identificada como “Ña Nena” (Presentación Rivas Ávalos), una de las supuestas encargadas de captar mujeres para enviarlas a España bajo engaño de un trabajo asegurado. Al día siguiente, cayó otra mujer identificada como Rosieni, en Concepción.

Acusación contra OG Selu por supuesta trata de personas

La fiscala Carina Sánchez había manifestado a ABC que los grupos desmantelados en los operativos Guaraní y Asunción operaban con una forma en común, es decir, ofrecían trabajo fijo en España y con buena ganancia, para obtener la confianza de las víctimas. Sin embargo, una vez allá se les indicaba la realidad de que debían prostituirse para cubrir la deuda por su traslado hasta allá.

Sánchez señaló, además, que muchas de las mujeres entregaban sus documentos, bajo la promesa de que se los iban a guardar para que no se pierdan, pero esta no era nada más que una artimaña para evitar que pudieran escapar del lugar o pedir ayuda.

Las víctimas de explotación sexual, según refirió la agente del Ministerio Público, eran mantenidas encerradas en los departamentos donde eran obligadas a prostituirse. En estos casos, los victimarios “les trabajan más psicológicamente a sus víctimas”, expuso la fiscala Sánchez.

En la Operación Guaraní fueron realizados en total cinco allanamientos en ambos países, durante los cuales fueron detenidas seis personas y fueron incautados dinero en efectivo, vehículos, cheques, pagarés y otros documentos.

En la Operación Asunción fueron realizados en total tres allanamientos y ocho detenciones en ambos países y también fueron incautados dinero en efectivo, vehículos y documentos.