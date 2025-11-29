Continúa homenaje a Pedro Juan Caballero en vísperas de su aniversario

La ciudad de Pedro Juan Caballero conmemorará su 126 aniversario el próximo 1 de diciembre. Varias actividades se han realizado hasta el momento para rendir tributo a la capital del Departamento de Amambay.

La Municipalidad de esta ciudad puso a consideración de la comunidad, una serie de actividades que comenzó a desarrollarse el pasado 5 de noviembre con homenaje a figuras que hicieron historia en esta parte del país, obras teatrales y conciertos.

En la noche del viernes 28 de noviembre se llevó a cabo el concierto de la Orquesta de Cámara de la Sociedad Filarmónica de Pedro Juan Caballero.

Anuncian dos noches de festival y la serenata a la ciudad

Los organizadores de las actividades conmemorativas por el 126 aniversario de la ciudad de Pedro Juan Caballero, anunciaron dos noches de festival.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La primera el 29 de noviembre con presencia de artistas de la ciudad y la segunda el 30 de noviembre en el marco de la serenata en homenaje a la terraza del país, con presencia de varios artistas entre los que se encuentran Milciades Brítez, Los Líricos, Los Divinos, Banda Santa Fe, la cantante cumbiera Marilina Bogado entre otros. Ambos eventos se realizarán en la Laguna Punta Porã.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se declaró asueto municipal y judicial

Para permitir la mayor adhesión posible a la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad de Pedro Juan Caballero, el intendente Ronald Acevedo (PLRA), firmó una resolución por la cual “se declara asueto municipal el día 1 de diciembre en homenaje a la ciudad”.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia resolvió “autorizar la declaración de asueto judicial el día 1 de diciembre”; asimismo, estableció “que los plazos que vencen en dicha fecha, fenezcan el martes 2 del mismo mes”.

Lea más: Día Mundial de la Infancia: más de 2.000 niños marchan por sus derechos en Pedro Juan Caballero

Cabe recalcar que la serie de actividades para conmemorar el 126 aniversario de la ciudad de Pedro Juan Caballero, continuará el 1 de diciembre (día de la fecha fundacional), con la realización del acto central en la Laguna Punta Porã, posteriormente se llevará a cabo la denominada carrera de mozos a las 09:00; la jornada culminará a las 19:30 horas con una misa de acción de gracias en la Iglesia Perpetuo Socorro.