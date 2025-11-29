Los participantes de la XXVIII Peregrinación Nacional de Jóvenes a Caacupé que se realizó esta tarde, dieron a conocer un crítico manifiesto sobre la realidad de país. “REPUDIAMOS con fervor la corrupción imperante en este Gobierno, porque solo los corruptos son capaces de distribuir sin equidad salarios exorbitantes y sin fundamentos lógicos, en vez de usarlo para el beneficio del pueblo en la salud, educación, seguridad y transporte”, señalan en el documento.

Se refirieron también al escándalo de los sobres en la residencia presidencial y al respecto indicaron: “Solo los corruptos poseen en sus casas sobres de dinero, y ni siquiera se toman el tiempo de explicar por qué están ahí”. Afirmaron también que solo los corruptos escogen “pupitres de oro” y se toman el lujo de viajar con los fondos públicos beneficiando en la mayoría de las licitaciones solamente a su entorno empresarial, mientras un ciudadano se rompe la espalda para alcanzar el mes o depende de lo que logra vender en el día”.

Miles de jóvenes de todo el país participaron de la peregrinación. Primeramente, tuvieron una jornada en el Seminario San José, que se encuentra en la entrada a Caacupé, y luego marcharon rumbo a la Basílica para participar de la misa.

En otra parte del manifiesto se refieren al temor que tienen a los jóvenes y afirman que “solo los corruptos le temen a una generación Z autoconvocada; solo los corruptos se unen tan maliciosamente para estafar a los más vulnerables creando toda una mafia con los “pagarés”, solo los corruptos pueden hacer todo esto y salir impunes”.

Lamentaron igualmente la justicia parcialista, resaltando que “un crimen solo es crimen cuando no compromete a los que están BIEN, todas las denuncias son enviadas a fiscales y abogados que también están bien, para que sigan BIEN”.

“Congreso Deplorable”

Criticaron la narcocultura instalada en nuestro país, en el “Honorable Congreso”, que hace tiempo dejó de ser “Honorable” y ahora solo es “Deplorable”, porque casos graves se han normalizados.

Los jóvenes cuestionaron también la falta de trabajo, mientras que en la función pública los puestos son regalitos para los sobrinos, hijos y amigos. Lamentaron el pésimo salario del personal de blanco y la poca inversión en los pacientes oncológicos, quienes mantienen con rifas y polladas sus costosos tratamientos, ¿se piensa en alguna política pública para ellos? se preguntaron.

En la Pastoral de Juventud -afirman- se aprende ciudadanía. “Reemplazamos nuestras remeras del grupo para ponernos una que nos identifica a todos, un mismo color. Y Eso es lo que no hacen las autoridades. No se sacan su remera partidaria, no se ponen la tricolor, no saben servir de verdad.

Los jóvenes, igualmente, valoraron la destacada participación de Paraguay en los Juegos Panamericanos Junior, hemos sido testigos de lo que se puede ofrecer. “Rogamos que esa misma voluntad sea invertida en los servicios públicos, el ciudadano paraguayo lo merece”.

Villa Navideña de Itaipú

Los jóvenes que participaron de la Peregrinación a Caacupé, resaltaron la Navidad que se acerca e invitan a pasarla en familia junto al pesebre, pero al mismo tiempo criticaron el despilfarro que hará Itaipú. “No necesitamos una Villa Navideña, por muy linda que sea, si hay niños con hambre, hospitales sin insumos, miles de adultos mayores sin subsidio, indígenas que deambulan por ciudades sin pan ni techo, siempre pidiendo como limosna lo que les corresponde; un Chaco sin agua y otros tantos compatriotas con discapacidad que no encuentran auxilio en nuestras autoridades”, afirman.

Piden que se use ese dinero (850.000 US$) se invierta en quienes más lo necesitan, en donde Jesús habita, Él no está en una costosa villa navideña, está entre sus más queridos, los pobres. Valoran a quienes hacen uso correcto de los bienes públicos y luchan por la justicia.

En una autocrítica a la Iglesia, indicaron que no van a callar y pasar por alto males como quienes usan su autoridad para aprovecharse del más vulnerable, a través del abuso en sus diversas formas.

Asimismo, se manifestaron a favor del cuidado de la Casa Común, porque no hay otra donde ir a vivir.

Invitaron a toda la sociedad al buen trato que evitaría tanta violencia, feminicidios, abusos, suicidios y otros males. Podríamos empezar con solo escucharnos y tratarnos bien.

También recordaron a los secuestrados Edelio, Denis, Félix, y de las asesinadas María Fernanda, Librada y tantas otras jóvenes mujeres víctimas de crueldad.