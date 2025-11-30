¿Sin luz en tu barrio? ANDE indica dónde realiza cortes este domingo

De acuerdo con el informe de la ANDE, los cortes programados de la institución serán en zona metropolitana de Asunción, así como el este y sur del país.
Cortes en zona metropolitana
Zona 01: Mcal. Estigarribia desde Capitán Medina hasta Dr. Rodríguez de Francia. Fulgencio Yegros y Mcal. Estigarribia. 1° de Marzo y Mcal. Estigarribia. Mcal. López y Mcal. Estigarribia. Carlos Antonio López y Mcal. Estigarribia. Barrio San Francisco – Limpio.
Horario de trabajo: de 08:00 a 18:00.
Actividad: cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.
Zona 02: Avda. Gral. Santos desde Cerro Corá hasta Avda. Eusebio Ayala, Teodoro S. Mongelós desde Avda. Gral. Santos hasta Cnel. Aguiar, Cap. Rivarola desde José Asunción Flores hasta Azara, Herminio Giménez desde Avda. Gral. Santos hasta Cnel. Aguiar, Adela Speratti desde Avda. Gral. Santos hasta Cnel. Aguiar, Azara desde Acá Vera hasta Cnel. Aguiar, Pasillos de Kambala. Barrios Bernardino Caballero, Ciudad Nueva – Asunción.
Horario de trabajo: de 08:00 a 18:00.
Actividad: cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.
Zona 03: Sobre Pancha Garmendia entre RI 3 Corrales, RI 2 de Mayo, RI 5 Gral. Diaz, RI 4 Curupayty, RI 2 Ytororó y Cnel. Mongelos; sobre RI 3 Corrales entre Dr. Lopez Moreira y Jose de La Cruz; Sobre RI 2 de mayo entre Dr. Lopez Moreira y Jose de la Cruz; sobre Tte. Victoriano entre RI 5 Gral. Diaz y RI 2 Ytororó. Barrio Mariscal José Félix Estigarribia – Asunción.
Horario de trabajo: de 08:30 a 10:30.
Actividad: Cambiar puente recalentado - Adecuación de red Media Tensión.
Zona 04: Sobre Anahi entre Don Bosco, Mborayhy asy, Zenteno, Saavedra, Bella Vista y 6 de Enero; sobre Bella Vista entre Anahi y Naciones Unidas. Barrio Laguna Grande - Fernando de la Mora.
Horario de trabajo: de 06:00 a 17:00.
Actividad: Carga Elevada.
Zona 05: Sobre De La Victoria e/ Valencia y Ruta PY 27 y Prudencio Morínigo Ruta PY 27 e/ Yacyreta y Porvenir Prudencio Morínigo e/ Ruta PY 27 y Batalla del Carmen. Barrio Santa Librada – Capiatá.
Horario de trabajo: de 07:30 a 17:30.
Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.
Zona 06: Atilio Galfre desde Ruta PY 02 hasta Lope de Vega. Domingo Savio desde Arabia Saudita hasta Islandia. Ruta PY 02 desde Atilio Galfre hasta Pastora Céspedes. Arabia Saudita e/ Atilio Galfre y Domingo Sabio. Pakistán e/ Domingo Sabio y San Blas. Itá Ybaté desde Atilio Galfre hasta Juan Leopardi. Moldavia e/ Atilio Galfre y Última. Reconstrucción Nacional e/ Domingo Sabio y San Antonio. La Unión e/ Domingo Sabio y San Antonio. Barrio Barcequillo - San Lorenzo.
Horario de trabajo: de 07:00 a 17:00.
Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.
Lea más: ANDE: estudio plantea que tarifa suba automáticamente con la inflación
Cortes en zona Este
Zona 01: Ciudad del Este, Av. Abay (Edificio Cosmo) - Alto Paraná.
Horario de trabajo: de 07:00 a 09:00.
Actividad: Mantenimiento de Línea de Media Tensión.
Zona 02: Sapire, San José 2, Angelito, Aserradero Maran - Alto Paraná.
Horario de trabajo: de 06:00 a 15:00.
Actividad: Mantenimiento de Línea de Media Tensión.
Zona 03: Avda. Julio Cesar Riquelme (Desde Plaza Ciudad Nueva Hasta supermercado La Moderna) - Ciudad del Este.
Horario de trabajo: de 05:00 a 17:00.
Actividad: Mantenimiento de Línea de Media Tensión.
Zona 04: Salto del Guairá, Ruta 3 km 3 (San Jorge) - Alto Paraná.
Horario de trabajo: de 05:00 a 13:00.
Actividad: Mantenimiento de Línea de Media Tensión.
Cortes en zona Sur
Zona 01: Pilar, Tacuaras, Isla Umbú, Guazú Cuá, San Juan de Ñeembucú y sus Compañías – Ñeembucú.
Horario de trabajo: de 06:00 a 14:00.
Actividad: Trabajos de mantenimiento sobre la LT PIL/66kV.
Zona 02: Barrio Florida de la Localidad de Natalio, Edelira Km 20 hasta Edelira´í, Sector Radio Triunfo – Itapúa.
Horario de trabajo: de 06:00 a 11:00.
Actividad: Mantenimiento y adecuación de Línea de Media Tensión.
La ANDE recomienda tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública.
“Considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad”, puntualizó el comunicado de ANDE.