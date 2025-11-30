Video: rinden homenaje a desaparecidos durante la dictadura de Stroessner

A 50 años del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de Miguel Ángel Soler, Derlis Villagra y Rubén González Acosta, ayer se rindió un homenaje a ellos en la Plaza de los Desaparecidos.

Los presentes recordaron la vida de los paraguayos que sostienen que fueron víctimas del régimen de Stroessner y el Operativo Cóndor.

“Hay veces que quiero estar sentado en cualquier banco de la vida junto a mi hermano Rubén, para escuchar en el timbre de su voz verdades que son antorchas en medio de la penumbra, como señales en ese bregar esperanzado y difícil, cuyo horizonte sigue siendo la justicia social en el Paraguay”, menciona José González Acosta, hermano de Rubén.

Asimismo, agrega que “es un desaparecido más de la dictadura de Stroessner y a quien los hermanos y familiares que aún vivimos aguardamos el día en que podamos darle sepultura, porque nunca se olvida a un ser amado, solo se aprende a vivir sin él”. Del acto también participó una comunidad que vino desde Argentina y también se recordó a “Lichita”.

