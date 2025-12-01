Acahay clama al MOPC por equipo de carga para reparar caminos rurales deteriorados

Los caminos vecinales se encuentran en estado crítico, por lo que urge que el MOPC contribuya a mejorar los accesos interdistritales y vecinales. La Municipalidad precisa equipo de carga de arena y ripio. La comuna cuenta con una motoniveladora para poder contribuir y dejar accesibles los tramos. Pero no consigue respuesta, denunció el intendente Lezcano (Alianza).

Ante dicha situación, el titular comunal manifestó que reiteró, a través de una nota al Jefe Distrital del MOPC-Acahay, Ingeniero Jorge Ovando, la solicitud para colaborar con su equipo de carga y mejorar la conectividad y la seguridad de los ciudadanos. Pero que no ha tenido respuesta.

En su nota, el ejecutivo comunal detalla que urge atender el tramo en la compañía Itakyty, donde se formó una peligrosa zanja que amenaza con incomunicar a la población.

Además, se reitera la necesidad de reparar el camino interdistrital que une Acahay con Ybycuí por Caraguatay, una vía vital para la región. “Solicitamos una vez más que en la entrada de la ruta de referencia sea cumplido el compromiso de la Dirección de Vialidad con cargamento de fresado de asfalto en un tramo de unos 500 metros lineales,” refiere la nota remitida al Ingeniero Ovando.

También se solicitó el rellenado de baches en los tramos Acahay - Carapegua y Acahay - La Colmena, donde “existen verdaderas trampas que ocasionan frecuentes reventones de neumáticos y si no se cumple con dicho trabajo podrían causar graves accidentes.”

Piden que MOPC colabore con municipio

Las autoridades locales lamentaron que el MOPC, a pesar de contar con un campamento en la zona, esté priorizando a otros distritos. “Como Municipalidad solicitamos una mayor atención a este distrito teniendo en cuenta que el ente vial cuenta con campamento que consideramos ‘dormitorio y cementerio de las máquinas’, pues la entidad estatal casi el 100% sirve exclusivamente a otros distritos y no a Acahay,” enfatiza el documento.

Al respecto, consultamos al jefe del MOPC con asiento en este distrito, ingeniero Ovando, quien manifestó que está programado para este mes la realización de las mejoras. Argumentó que existe un convenio suscrito entre la Municipalidad, el MOPC y la Gobernación de Paraguarí; esta última es la institución que coordina los trabajos.

Finalmente, aclaró que, por el momento, cuentan con una motoniveladora en reparación y que, una vez que dispongan del equipo completo, procederán a realizar las mejoras en los accesos requeridos, ya que de esa manera trabajan sin depender de la maquinaria vial de las municipalidades.