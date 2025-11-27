Reclaman al MOPC la culminación de un puente iniciado hace un año en Acahay

El futuro puente que se inició con base de piedra, ubicado en la compañía Pintos y que conecta con la ruta asfaltada que une Acahay con La Colmena, hace un año está abandonado. La parte de la base de dicha obra ya fue arrastrada por las aguas, por lo que los lugareños temen que si no se interviene pronto, el avance se pierda totalmente.

Ante dicha situación solicitan que los trabajos se retomen y culminen antes de fin de año y que el MOPC no deje abandonada la obra.

Uno de los vecinos afectados, Isidro Marecos, manifestó su preocupación ante la falta de seguimiento del proyecto. Señaló que los obreros llegan solo por algunos días, acomodan unas piedras y luego desaparecen, sin avanzar con la construcción del puente.

Ante los reclamos, el intendente municipal Aldo Lezcano, visitó la comunidad para interiorizarse sobre la situación del puente y escuchar a los pobladores, quienes solicitaron su intermediación.

No reciben respuesta del MOPC

El jefe comunal aseguró haber conversado tanto con el responsable local del MOPC, ingeniero Jorge Ovando, como con autoridades del ente vial en Asunción, pero afirmó que hasta ahora no obtuvieron respuestas concretas.

Lezcano calificó la gestión de la ministra Claudia Centurión como “la peor administración del MOPC”, recordando que firmó un acuerdo con la ministra para el mejoramiento de caminos vecinales y construcción de 30 kilómetros de empedrados que aún no se concretaron.

Alertó además que el puente abandonado representa un peligro, ya que carece de señalización y existen sectores donde la ribera del arroyo de la compañía Pintos se está desmoronando. En el lugar el MOPC dejó una máquina oruga abandonada.

Además, es una pasarela que urge terminar porque conduce al concurrido Cerro Verá y es utilizado por los pobladores para sacar sus productos, por docentes y alumnos para llegar a las instituciones educativas y es el acceso principal para llegar más rápido al casco urbano.

Por su parte, el ingeniero Jorge Ovando, representante del MOPC con asiento en Acahay, explicó que el municipio aún cuenta con cuatro puentes de madera que necesitan ser reemplazados por estructuras de hormigón, con base de piedra y la pasarela de metal.

Explicó que dichas obras dependen de la Dirección de Puentes del MOPPC. Sobre la construcción del puente abandonado, indicó que la problemática ya fue comunicada a sus superiores y que no está bajo su responsabilidad concluir el proyecto.

Finalmente aclaró que su función específica es atender los caminos terraplenados del departamento de Paraguarí. Intentamos conversar con el responsable de la Dirección de Puentes del MOPC, ingeniero Fredy Recksingel, pero no respondió a nuestra llamada y mensaje.