Celular para “Tío Rico”: coronel condenado sigue activo mientras Fuerzas Militares deliberan

En septiembre, un tribunal condenó al coronel Luis Belotto, a su esposa y a un abogado por haber intentado sobornar a personal militar de la cárcel castrense de Viñas Cue para lograr la entrega de un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, quien se hallaba recluido allí en el marco de la causa antilavado de dinero “A Ultranza”.

Sin embargo, el coronel Belotto apeló la sentencia y logró recuperar provisoriamente la libertad mientras un Tribunal de Apelaciones analiza su caso. El militar sigue activo como miembro de las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto, el teniente coronel Guillermo Moral, quien rechazó el soborno y denunció al coronel Belotto, fue asesinado el pasado 2 de octubre en la vía pública en Asunción, un crimen que aún no ha sido esclarecido.

Decisión llegaría a más tardar a mediados de diciembre

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el general César Moreno, comandante de las Fuerzas Militares, explicó que el caso del coronel Belotto – quien sigue activo como oficial del Segundo Cuerpo del Ejército - está siendo analizado por la Junta de Calificación de Servicio de las Fuerzas Armadas, que expuso el caso al presidente Santiago Peña en su rol de comandante en jefe de las Fuezas Armadas.

Afirmó que la Junta de Calificación ya tomó una decisión sobre el destino del coronel Belotto dentro de las fuerzas militares, aunque dijo que no podía aún revelar cuál es esa decisión debido a que las deliberaciones de la Junta de Calificación son de carácter reservado y los trámites administrativos relacionados aún están en curso.

Sin embargo, dijo que la decisión se dará a conocer al público “a más tardar en la quincena de diciembre”.