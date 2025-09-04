Celular para Tío Rico: condenan a tres por sobornar a militares de Viñas Cue

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez Brozón e integrado por Elsa García y Matías Garcete, condenó en juicio por el hecho punible de soborno agravado al coronel Luis María Belotto Quiñónez, su esposa Alba Lidia Ale de Beolotto, y el abogado Miguel Ángel Mendieta Fernández. El colegiado concluyó que los ahora condenados orquestaron una maniobra para hacerle llegar un celular en forma irregular a Miguel Ángel Insfrán Galeano, hasta su celda de la Prisión Militar de Viñas Cue.

Los magistrados sentenciaron a 2 años de pena privativa de libertad, pero con la suspensión de la ejecución de la pena para los tres acusados. Así también, resolvieron mantener las medidas cautelares impuestas durante el proceso.

La lectura de la sentencia íntegra se hará el lunes 8 a las 13:00.

Cabe mencionar que el abogado Miguel Ángel Mendieta, había sido acusado en calidad de instigador. El mismo, cuando se registró el hecho, ejercía la defensa del hoy enjuiciado por el caso A Ultranza Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico,

En este contexto Mendieta recurrió a la colaboración del coronel Luis María Belotto y su esposa, Alba Lidia Ale de Belotto, para intentar hacer llegar un celular nuevo, pero de forma irregular, hasta el procesado Miguel “Tío Rico” Insfrán, en su celda de Viñas Cue.

Intentaron sobornar a militar con G. 10 millones

De acuerdo con los antecedentes del caso, expuestos en la acusación fiscal y que quedaron probados en juicio, el 25 de mayo de 2023 Miguel Insfrán quedó recluido en la Prisión Militar de Viñas Cue, en el marco de su proceso en el caso A Ultranza, tras se extraditado de Brasil.

En este contexto, el coronel Luis Belotto, tuvo constante contacto con el abogado Miguel Ángel Mendieta, que entonces era defensor de Insfrán, y en ese tiempo le pidió al jefe militar que interceda para que el mayor de Viñas Cue, Guillermo Moral, acepte un soborno de 10 millones de guaraníes para hacer llegar a Insfrán un teléfono iPhone.

El 26 de mayo, el abogado Miguel Mendieta fue al penal donde está Tío Rico y poco después del mediodía se retiró de ahí. Sin embargo, antes de retirarse había conversado con el Mayor Guillermo Moral, a quien entregó encomiendas para su cliente y también, aprovechó para ofrecerle la suma de G. 10.000.000, a lo que el militar le dijo que no podía recibir dinero bajo ningún concepto.

Miguel Ángel Mendieta Fernández junto a los fiscales Osmar Legal y Francisco Cabrera al ser detenido en el marco de la investigación de supuesto intento de soborno a personal militar.

Posteriormente, Miguel Mendieta se volvió a comunicar con el coronel Luis Belotto para pedirle que se reúnan. A las 17:56, el militar le avisó al abogado que ya se encontraba en su domicilio.

Una vez reunidos, Mendieta le pidió a su amigo Belotto si podía intermediar con el Mayor Moral haciéndole entrega de un sobre con dinero y un teléfono iPhone, a modo de que entregue esto último en forma clandestina al recluso Tío Rico.

Coronel y esposa insistieron en entregar celular

El coronel Luis Belotto primero averiguó sobre el régimen de encierro de Tío Rico y por último ya indagó en relación a la introducción de un celular al recinto castrense, según lo que el Ministerio Público afirma haber probado en el juicio oral.

Es así que Belotto también realizó un ofrecimiento a otro personal militar, pero también tuvo una negativa. Ahí fue que, su esposa Alba Lidia Ale de Belotto logró meter el aparato en un paquete de yerba hasta la guardia donde fue detectado.

Dicho teléfono celular no era el que debía ser entregado por los militares de Viñas Cue a Tío Rico para que este se comunique con sus familiares y abogado, sino que fue previo a lo que la jueza de Garantías Rosarito Montanía dispuso el 26 de mayo de 2023, a través del AI N° 114, relacionado al protocolo de uso de celular a Insfrán.