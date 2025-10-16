Abogado pide anular condena por soborno en caso “celular para Tío Rico”

A través de su defensa el Abg. Miguel Mendieta presentó apelación contra la Sentencia Definitiva Nº 419 de fecha 4 de septiembre del 2025, dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Ana de Jesús Rodríguez e integrado por Elsa García y Matías Garcete; que condenó al letrado junto al coronel Luis Belotto y Alba Lidia Ale de Belotto (esposa del militar), a 2 años con suspensión de la ejecución de la pena, por el hecho de soborno agravado.

En el escrito de apelación Mendieta fundamenta que el fallo de primera instancia dictado en el caso “celular para Tío Rico” no valoró correctamente las pruebas, incurriendo así en una errónea aplicación material de la ley penal, en la medida en que se habría condenado a su representado sin pruebas directas que acrediten el ofrecimiento de dinero o beneficio alguno a funcionarios públicos.

Puntualmente el ex defensor de Miguel “Tío Rico” Insfrán resalta que la declaración del teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión, asesinado el jueves 2 de octubre frente a la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción; fue favorable a su persona, pero el Colegiado de Sentencia no valoró correctamente el testimonio.

La defensa agrega que ningún testigo ni documento producido en el juicio acredita que el Abg. Miguel Mendieta haya ofrecido dinero o tenido conocimiento de algún acto de corrupción, por lo que remarca que el tribunal operó con premisas falsas en su razonamiento jurídico y llegó a una conclusión inválida. En consecuencia, solicita a la Cámara de Apelación que anule la sentencia “arbitraria e infundada” y declare la absolución del letrado.

Maniobra para entregar celular a “Tío Rico”

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez Brozón e integrado por Elsa García y Matías Garcete, concluyó que el coronel Luis Belotto, su esposa Alba Ale y el Abg. Miguel Mendieta orquestaron una maniobra para hacerle llegar un celular en forma irregular al presunto narco Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano, hasta su celda de la Prisión Militar de Viñas Cue.

De acuerdo a la conclusión del Colegiado de Sentencia el abogado Miguel Ángel Mendieta, que fue condenado como instigador del soborno agravado, cuando se registró el hecho ejercía la defensa del hoy enjuiciado por el caso A Ultranza Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.

En este contexto Mendieta recurrió a la colaboración del coronel Luis María Belotto y su esposa, Alba Lidia Ale de Belotto, para intentar hacer llegar un celular nuevo, pero de forma irregular, hasta el procesado Miguel “Tío Rico” Insfrán, en su celda de Viñas Cue.

Al dar a conocer la sentencia la presidenta del tribunal Ana Rodríguez señaló que el abogado Miguel Mendieta “obró con dolo directo de primer grado, pues conocía la existencia de una resolución judicial prohibitiva y, aún así actuó en forma consciente y deliberada al instigar a Belotto para que se concrete el ofrecimiento de dinero al mayor Moral, para que este lesione su deber.”

Declaración de Moral fue “contundente”

En la Sentencia Definitiva N° 419 de fecha 8 de setiembre de 2025, que la declaración del teniente coronel Guillermo Moral en el juicio oral fue “contundente” para la condena a 2 años de cárcel, pero con suspensión de la ejecución de la pena, al Cnel. Luis Belotto, su esposa Alba Lidia Ale de Belotto y el Abg. Miguel Mendieta.

“En cuanto a la supuesta inexistencia de ofrecimiento de dinero, este Tribunal ha precisado que el testimonio de Guillermo Moral (...) fue conducente y directa en vista de que narró los hechos que presenció personalmente, y no fue (en ningún momento) debilitado”, resalta parte del fallo condenatorio.

De hecho, la denuncia de Moral fue la que motivó la investigación del caso “un celular para Tío Rico”, en el que se probó el ofrecimiento de G. 10 millones por parte del Cnel. Luis Belotto y su esposa Alba Lidia Ale, por insistencia del Abg. Miguel Mendieta; para que Moral entregue un celular a Miguel “Tío Rico” Insfrán, en mayo de 2023, cuando el presunto narcotraficante cumplía su prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue.

Siguiendo con los hechos probados en juicio respecto a Mendieta, el tribunal resalta que Guillermo Moral, en su declaración en el juicio oral, destacó que si bien él no recibió directamente de parte del letrado el ofrecimiento de “la plata”, remarcó que fue el abogado quien tenía al Cnel. Luis Belotto como su intermediario.