Clínicas responde sobre la millonaria pérdida por medicamentos vencidos

El informe de la Contraloría indica que la mayor parte del stock vencido proviene de donaciones del Ministerio de Salud Pública. Los medicamentos que se perdieron son mayoritariamente oncológicos y respiratorios, según lo confirmó el director del Hospital de Clínicas.

El doctor Giubi confirmó que, según los registros preliminares que prepara el hospital para su descargo, aproximadamente G. 1.798 millones corresponderían a donaciones y G. 407 millones a medicamentos comprados por la institución.

“Estas medicinas no le faltaron a nadie. Estaban a disposición, pero su falta de uso y los cambios de protocolo hicieron que queden remanentes”, sostuvo el director.

Sobre las causas del vencimiento, dijo que muchos de ellos Remdesivir, un medicamento de alto uso solo en pandemia y que luego de la llegada de las vacunas prácticamente dejó de usarse, por lo cual se acumularon.

“El Remdesivir es uno de los que tienen la mayor carga monetaria dentro de la cuantificación”, dijo.

Todos los medicamentos, en un depósito

Entre los hallazgos, la CGR apunta a problemas de gestión de inventario y al hecho de que medicamentos vencidos y no vencidos estaban almacenados en un mismo espacio físico. Giubi explicó que existe un área de cuarentena.

Admitió que todos están dentro de un mismo depósito, pero afirmó que los vencidos están identificados y en proceso de baja administrativa.

El director también reconoció inconsistencias en el organigrama y el manual de funciones de la farmacia, elementos que, dijo, están siendo actualizados para responder a cambios operativos como la habilitación de un depósito externo en los últimos cuatro años.

“Todo está mal”, dijo el director de Clínicas

Si bien justificó el vencimiento de los medicamentos respiratorios por el poco uso, no supo argumentar nada respecto a los oncológicos, que son altamente demandados en otros hospitales públicos y podían ser redireccionados.

Finalmente, insistió en que asumen las responsabilidades y “hay que cambiar las cosas”.

“No podemos estar viviendo un sueño donde ‘Todo está bien’. No, todo está mal y tenemos que cambiar eso”, señaló.