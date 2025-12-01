Despilfarro millonario: más de G. 2.200 millones en fármacos vencidos en la UNA

Una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a la Facultad de Ciencias Médicas del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ha revelado un grave panorama de descontrol administrativo y despilfarro de recursos, con el vencimiento de medicamentos esenciales como la observación más crítica.

Tras la fiscalización, que abarcó el Ejercicio Fiscal 2024 hasta abril de 2025, se remitió a la UNA una Comunicación de Observaciones para Descargo, que otorga un plazo perentorio e improrrogable de cinco días hábiles a partir de su recepción para presentar su descargo oficial ante el órgano de control.

Pérdida asciende a G. 2.207 millones por medicinas vencidas

El hallazgo más impactante de las 48 páginas del informe es la confirmación de la pérdida de G. 2.207.084.100 en concepto de medicamentos e insumos descartables que se encuentran vencidos y almacenados en depósitos del hospital.

Concepto de pérdida Monto Observación Medicamentos Oncológicos Vencidos G. 140.886.000 N° 6 Medicamentos Oncológicos Vencidos (Donados por MSPBS) G. 732.347.050 N° 7 Medicamentos Respiratorios Vencidos G. 53.636.000 N° 8 Medicamentos Respiratorios Vencidos (Donados por MSPBS) G. 906.540.000 N° 9 Insumos Descartables Vencidos G. 214.675.050 N° 10 Insumos Descartables Vencidos (Donados por MSPBS) G. 159.000.000 N° 11 PÉRDIDA TOTAL POR VENCIMIENTO G. 2.207.084.100

Descontrol administrativo e infraestructura ilegal

Además del masivo vencimiento de insumos críticos, la CGR detalló fallas graves en la gestión y la infraestructura del Departamento Central de Suministros Médicos Hospitalarios (Farmacia Central):

Sin Habilitación Legal (Obs. N° 2): Se comprobó que el depósito auxiliar externo de la farmacia no cuenta con la habilitación de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), a pesar de resguardar medicamentos y descartables.

Riesgo de Seguridad (Obs. N° 3 y N° 12) : El depósito auxiliar externo no posee extintores, y en general, el Depósito Subsuelo no reúne las medidas adecuadas de conservación y seguridad.

Falta de Organización (Obs. N° 1) : La Farmacia Central no cuenta con un Manual de Funciones ni un organigrama aprobado por la máxima autoridad.

Ineficiencia Tecnológica (Obs. N° 4): La Farmacia Interna no utiliza el sistema informático con que cuenta para la entrega de medicamentos e insumos, lo que contribuye al descontrol de stock.

Fallas de Control Interno (Obs. N° 5 y N° 14): Se detectó la falta de implementación de formularios FC-02 y FC-12 para el registro de insumos. Aún más grave, se evidenció el almacenamiento conjunto de medicamentos, insumos y descartables vencidos mezclados con productos vigentes, un riesgo sanitario y administrativo.

Las observaciones señalan que la falta de procedimientos y control ha llevado al desperdicio de miles de millones de guaraníes que podrían haber sido utilizados en la atención de pacientes que requieren de fármacos tan sensibles como los oncológicos y para cuadros respiratorios.