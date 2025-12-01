Nacionales
01 de diciembre de 2025 - 07:00

Despilfarro millonario: más de G. 2.200 millones en fármacos vencidos en la UNA

Fármacos con sello de uso exclusivo del Hospital de Clínicas y donados por el Ministerio de Salud.
La Contraloría General de la República (CGR) encontró graves irregularidades en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA tras una fiscalización, como el vencimiento de medicamentos oncológicos y para cuadros respiratorios. Según el documento, la mala gestión en el depósito farmacéutico resultó en una pérdida total de más de G. 2.207 millones, impactando directamente en la disponibilidad de insumos esenciales para la ciudadanía.

Una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a la Facultad de Ciencias Médicas del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ha revelado un grave panorama de descontrol administrativo y despilfarro de recursos, con el vencimiento de medicamentos esenciales como la observación más crítica.

Tras la fiscalización, que abarcó el Ejercicio Fiscal 2024 hasta abril de 2025, se remitió a la UNA una Comunicación de Observaciones para Descargo, que otorga un plazo perentorio e improrrogable de cinco días hábiles a partir de su recepción para presentar su descargo oficial ante el órgano de control.

Pérdida asciende a G. 2.207 millones por medicinas vencidas

El hallazgo más impactante de las 48 páginas del informe es la confirmación de la pérdida de G. 2.207.084.100 en concepto de medicamentos e insumos descartables que se encuentran vencidos y almacenados en depósitos del hospital.

Concepto de pérdidaMonto Observación

Medicamentos Oncológicos Vencidos

G. 140.886.000

N° 6

Medicamentos Oncológicos Vencidos (Donados por MSPBS)

G. 732.347.050

N° 7

Medicamentos Respiratorios Vencidos

G. 53.636.000

N° 8

Medicamentos Respiratorios Vencidos (Donados por MSPBS)

G. 906.540.000

N° 9

Insumos Descartables Vencidos

G. 214.675.050

N° 10

Insumos Descartables Vencidos (Donados por MSPBS)

G. 159.000.000

N° 11

PÉRDIDA TOTAL POR VENCIMIENTO

G. 2.207.084.100

Descontrol administrativo e infraestructura ilegal

Además del masivo vencimiento de insumos críticos, la CGR detalló fallas graves en la gestión y la infraestructura del Departamento Central de Suministros Médicos Hospitalarios (Farmacia Central):

  • Sin Habilitación Legal (Obs. N° 2): Se comprobó que el depósito auxiliar externo de la farmacia no cuenta con la habilitación de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), a pesar de resguardar medicamentos y descartables.
El informe de la Contraloría indica que se verificó que medicamentos, insumos y descartables vencidos están mezclados con productos vigentes, lo que representa un riesgo sanitario y administrativo.
  • Riesgo de Seguridad (Obs. N° 3 y N° 12): El depósito auxiliar externo no posee extintores, y en general, el Depósito Subsuelo no reúne las medidas adecuadas de conservación y seguridad.
  • Falta de Organización (Obs. N° 1): La Farmacia Central no cuenta con un Manual de Funciones ni un organigrama aprobado por la máxima autoridad.
  • Ineficiencia Tecnológica (Obs. N° 4): La Farmacia Interna no utiliza el sistema informático con que cuenta para la entrega de medicamentos e insumos, lo que contribuye al descontrol de stock.
La Contraloría detectó que el Depósito Subsuelo no reúne las medidas adecuadas de conservación y seguridad para medicamentos.
  • Fallas de Control Interno (Obs. N° 5 y N° 14): Se detectó la falta de implementación de formularios FC-02 y FC-12 para el registro de insumos. Aún más grave, se evidenció el almacenamiento conjunto de medicamentos, insumos y descartables vencidos mezclados con productos vigentes, un riesgo sanitario y administrativo.

Las observaciones señalan que la falta de procedimientos y control ha llevado al desperdicio de miles de millones de guaraníes que podrían haber sido utilizados en la atención de pacientes que requieren de fármacos tan sensibles como los oncológicos y para cuadros respiratorios.