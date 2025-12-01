Concepción: aumentan casos de leishmaniasis en caninos

De alarmante calificaron los profesionales veterinarios el aumento de los casos de leishmaniasis canina en Concepción. Solo en el laboratorio ubicado en el Facultad de Veterinaria, se han confirmado 45 casos en los primeros 10 meses de 2025.

En tanto que los reportes obtenidos de las clínicas privadas señalan que entre 4 a 5 casos semanalmente se registran en la capital del primer departamento, explicaron los veterinarios.

La responsable de Salud Pública de la Facultad de Veterinaria, la doctora veterinaria Juana León, explicó que las detecciones de esta enfermedad en los perros también se pueden realizar a través de test rápidos, que se pueden adquirir de los comercios.

A diario se pueden ver en las calles de la ciudad de Concepción a muchos perros que recorren en los barrios.

Síntomas

Se debe tener en cuenta que cuando se tienen problemas persistentes de piel, similares a sarna u hongos, pero que reaparecen con frecuencia es un signo que los dueños de los perros no deben dejar de pasar por alto.

También la caída de pelo en orejas, zona ocular y hocico, el crecimiento excesivo de las uñas, la pérdida progresiva de peso aún con buena alimentación, son síntomas a tener en cuenta.