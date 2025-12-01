Destacan resultados de la vacuna hexavalente acelular

El Dr. Héctor Castro, director del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, dijo que independientemente del origen o condición social del que recibe la vacuna, cada niño recibe la misma vacuna. “Eso es equidad, acceso y universalidad”, subayó.

Indicó que la disminución de la reactogenicidad, menos dolor, fiebre e inflamación, se traducen en una experiencia más segura, confiable y amable para las familias.

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), señaló que durante los dos años de experiencia con la dosis hay un cambio importante en la relación de los padres con el vacunatorio.

“Esta vacuna tiene menos efectos adversos que las de células enteras, y esa buena experiencia mejora la adherencia. Antes estaba disponible solo en el sector privado; hoy es gratuita en todos los establecimientos de salud del país”, subrayó.

Además, destacó además la simplificación del calendario: “Un niño recibe una sola vacuna que protege contra seis enfermedades".

Añadió que desde la implementación de la vacuna hexavalente acelular, se redujeron los retrasos en los esquemas y aumentaron las consultas oportunas.

La vacuna hexavalente acelular protege contra difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B. Se aplica a los 2, 4, 6 y 18 meses y está disponible de forma gratuita en todos los vacunatorios del país.