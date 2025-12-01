Mañana abre sus puertas la Agrodinámica 2025, en Hohenau

El martes 2 de diciembre iniciará la 29ª Agrodinámica, la mayor exposición de innovación y tecnología agrícola de la región, que se desarrollará en su sede propia, en el distrito de Hohenau, departamento de Itapúa. La actividad es organizada por la Cooperativa Colonias Unidas Agropecuaria Industrial Limitada.

La apertura de la exposición se realizará a las 8:00, mientras que el acto oficial de inauguración se llevará a cabo durante la tarde, desde las 15:00, con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y del vicepresidente Pedro Alliana.

El predio de la Agrodinámica está ubicado al costado de la ruta PY06, en el kilómetro 44, con una dimensión superior a las 40 hectáreas. Contará con más de 450 firmas expositoras que presentarán lo último en innovación y tecnologías para el campo.

El objetivo de la actividad es contribuir al desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial, promoviendo el conocimiento y la difusión de tecnologías innovadoras. Las actividades se desarrollarán hasta el sábado 6 de diciembre.

La exposición estará abierta al público en un horario de 7:00 a 20:00. La Agrodinámica cerrará con una noche cultural el último día, que contará con la presentación de varios artistas locales reconocidos, entre ellos destaca Nadia Portillo.