Nueve noches de diciembre para celebrar la Navidad en Bella Vista Sur

A tan solo un mes de la celebración de Nochebuena, el Consejo de Educación y Cultura y la Municipalidad ultiman detalles para el evento “Navidad en Bella Vista”, que propone celebrar por nueve noches la llegada de la Navidad. Es considerada una de las actividades más importantes de la temporada, ideal para una escapada de fin de semana para quienes realizan turismo interno.

El evento consiste en una gran feria de artesanías, gastronomía, artes y espectáculos dedicados a compartir en familia. Además, cada año se destina un espacio lúdico para los más pequeños.

Este año se celebrará la 17ª edición, que se desarrollará el domingo 7, lunes 8, viernes 12, sábado 13, domingo 14; y jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre. En total, nueve noches para disfrutar del evento dedicado a la Navidad, desde las 19:00 en la plaza del barrio 8 de Diciembre.

Para esta edición confirmaron su actuación los grupos: Némesis, Sin Fronteras, Orquesta Folclórica AMACU, Grupo Raíces, Fusión Sonora, JR Show, Grupo Covers y Reflejos de Amor. La fiesta bailable contará con un grupo diferente en cada jornada e iniciará a partir de las 21:30.

Apuesta por la Navidad

La ciudad de Bella Vista Sur realiza una campaña que invita a la población a decorar las fachadas de las viviendas con luces y guirnaldas para crear un ambiente navideño.

Además, se realizan decoraciones de época en la vía pública para acompañar las festividades. Bella Vista es reconocida por albergar el árbol navideño más grande del Paraguay, que este año alcanzó una altura de 17,5 metros, adornado con 19.400 luces.

Datos del distrito

La ciudad fue fundada por inmigrantes alemanes en 1918, resultado de una colonización privada impulsada por Joseph Bohn y Erdmann Fischer. Junto con los distritos de Hohenau y Obligado, Bella Vista Sur conforma las llamadas “Colonias Unidas”, pues comparten un origen común y fueron fundadas con pocos años de diferencia por colonos que incluso tenían lazos familiares.

El 12 de octubre pasado celebró su aniversario número 107. Es considerada también la “Capital Nacional de la Yerba Mate” y se encuentra a 45 kilómetros de la ciudad de Encarnación, sobre la ruta PY06.