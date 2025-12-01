Trabajadores de Clínicas piden reacción de autoridades ante informe sobre medicamentos vencidos

Una fiscalización de la Contraloría General de la República halló serias irregularidades administrativas en el Hospital de Clínicas, entre las que resalta la existencia de medicamentos para tratamientos oncológicos y respiratorios con fechas de vencimiento que se remontan hasta 2017 en la farmacia de la institución.

Según el informe de Contraloría, el mal manejo administrativo resultó en perjuicios equivalentes a unos 2.000 millones de guaraníes para el patrimonio del hospital.

En conversación con ABC Color este lunes, Diego Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas, señaló que más reciente informe de la Contraloría se suma a otro que esa institución emitió en agosto, que mencionaba irregularidades en licitaciones por un total de 12.000 millones de guaraníes, y dijo que su sindicato hasta ahora no ha visto que la administración del hospital haya tomado pasos para corregir las observaciones en aquél primer informe.

Medicamentos vencidos pudieron ser entregados a pacientes

Sobre los medicamentos vencidos, Sánchez preguntó cómo esa situación anómala no fue detectada en los inventarios que periódicamente deben realizarse en la farmacia. Señaló que no puede haber certeza de que no se hayan entregado medicamentos vencidos a pacientes.

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción debe presentar su descargo sobre el informe a Contraloría esta semana.